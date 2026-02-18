Aston Martin heeft een bijzonder stukje Formule 1-geschiedenis in de etalage gezet. De Aston Martin Vantage die dienstdeed als officiële Safety Car tijdens de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 staat momenteel te koop. Het gaat om de wagen met de code 'SC02', de auto die op de baan reed op het moment dat de wereldtitelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn kookpunt bereikte.

Toen Aston Martin in 2021 terugkeerde in de koningsklasse, deed het merk dat niet alleen met twee raceauto's op de grid. De Britse fabrikant werd geselecteerd als de eerste nieuwe leverancier van Safety Cars in meer dan twintig jaar. De auto werd bestuurd door Bernd Mayländer, die deze functie al meer dan twee decennia bekleedt. Deze generatie Vantage Safety Cars ondersteunde de races tussen 2021 en 2023, waarbij meer dan 10.000 kilometer werd afgelegd op de meest uitdagende circuits ter wereld.

Artikel gaat verder onder video

De wagen die geschiedenis schreef

Het specifieke exemplaar dat nu een nieuwe eigenaar zoekt, is de 'SC02' met chassisnummer VIN N00045. Deze auto kwam in actie tijdens twintig verschillende Grands Prix en legde in totaal 4.280 kilometer af tijdens tests en races voor de Formule 1, Formule 2 en Formule 3. "Deze auto werd gebruikt voor de controversiële inzet waarbij Max Verstappen de Grand Prix van Abu Dhabi won, en uiteindelijk het wereldkampioenschap van 2021 voor de neus van Lewis Hamilton wegkaapte in de laatste ronde van de race", zo klinkt het in de omschrijving.

De inzet van deze specifieke auto in de slotfase op het Yas Marina Circuit zorgde voor een van de meest besproken momenten in de sport. Nadat de lichten van de 'SC02' doofden en Mayländer de pits opzocht, bleef er precies één ronde over waarin Verstappen zijn concurrent kon passeren. De herinnering aan dat moment zit bij de hoofdrolspelers nog vers in het geheugen. Mayländer verklaarde later dat hij na de finish direct naar de hospitality liep, zijn helm ophield en in een hoekje ging zitten om te verwerken wat er zojuist was gebeurd.

Ondertekend

Van de drie geproduceerde Safety Cars heeft Aston Martin er twee beschikbaar gesteld voor de particuliere verkoop. De 'SC03' is inmiddels al in private handen overgegaan, waardoor de 'SC02' de laatste kans is voor verzamelaars om dit unieke voertuig te bemachtigen. De auto is voorzien van de handtekeningen van de Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll. De wagen is technisch flink aangepast ten opzichte van het standaard model, met onder meer een GT4-koelsysteem, een vermogen van 535 pk en een interieur dat is uitgerust met FIA-schermen en kuipstoelen met zespuntsgordels.

Aardig prijskaartje

Voor de liefhebber met een goedgevulde portemonnee hangt er een stevig prijskaartje aan de historische bolide. De auto staat bij de officiële dealer Aston Martin Leeds in het Verenigd Koninkrijk te koop voor een bedrag van zo'n zes ton aan Britse ponden. Hoewel de meningen over de afloop van de race in 2021 nog altijd verdeeld zijn, staat de historische waarde van het voertuig vast. "We laten de conclusies over wat er tijdens die race had moeten gebeuren aan u over, maar dit is de Safety Car die geschiedenis schreef in een van de meest memorabele seizoensfinales", aldus de aanbieder.

Gerelateerd