Max Verstappen heeft zich tijdens de wintertests in Bahrein uiterst kritisch uitgelaten over de nieuwe technische reglementen die dit seizoen van kracht worden. De viervoudig wereldkampioen maakt zich grote zorgen over de ingrijpende veranderingen aan de auto's en de power units. Volgens de Nederlander stevent de sport af op een scenario dat verre van ideaal is voor de coureurs en de fans.

De onvrede van de Red Bull-coureur komt voort uit de nieuwe fiftyfifty-verdeling tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor. Waar de focus voorheen lag op de V6-motor en de samenwerking van de MGU-K en inmiddels verdwenen MGU-H, moeten teams dit jaar veel meer leunen op de batterij. Dit heeft geleid tot auto's die volgens de simulaties en de eerste echte tests op het Bahrain International Circuit een onnatuurlijk rijgedrag vertonen. Verstappen steekt zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken: "Het wordt een ramp".

Ramp in Australië, Italië en meer

"Het is op het gebied van elektrische energie heel inefficiënt om op een recht stuk te rijden", vertelde de Red Bull Racing-coureur tegenover Motorsport.com. "Op dit circuit is het nog te doen, maar we gaan ook naar circuits waar het een ramp wordt. Melbourne en Monza bijvoorbeeld. Waarschijnlijk niet Mexico, omdat de lucht daar ijl is en je vaak hard moet remmen. Echter, daar heb je ook een heel lang recht stuk. Spa gaat ook niet goedkomen. Zo heb je er wel een paar."

Remmen op het rechte stuk

"Misschien Las Vegas ook met dat lange rechte stuk", vervolgde Verstappen. "Misschien moeten we halverwege het rechte stuk wel remmen, omdat we geen energie meer hebben. Ik moet er nu om lachen, maar het slaat echt nergens op." Hij begrijpt de logica niet van de Formule 1 en de FIA. "Ik denk dat ze zich nooit volledig hebben gerealiseerd hoe slecht het zou worden. Maar we gaan het zien. Zoals ik al zei, [Bahrein] is nog te doen, maar in Melbourne zul je zien hoeveel we van het gas af moeten op de rechte stukken."