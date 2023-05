Remy Ramjiawan

Het 2023-seizoen moest het jaar worden dat Alpine de echte aansluiting met de top zou gaan vinden. Toch is de pijnlijke conclusie dat de renstal na vijf races in het nieuwe jaar met slechts veertien punten op de zes plek terug te vinden is in het klassement. CEO Laurent Rossi heeft zich onlangs zeer kritisch uitgelaten over teambaas Otmar Szafnauer, maar volgens El Nacional zijn de coureurs ook aan vervanging toe.

Hoewel de snelheid van de Alpine A523 tijdens de races soms niet onder doet dan de W14 van Mercedes en soms zelfs de SF-23 van Ferrari kan evenaren, is het aantal behaalde punten in het nieuwe jaar volgens CEO Rossi ondermaats. De Fransman is teleurgesteld dat niet zijn team, maar Aston Martin de stap heeft weten te zetten en was eerder deze week vocaal over de investeringen, die er tot op heden niet uitkomen. Szafnauer draagt volgens hem niet de volledige schuld van de tegenvallende resultaten, al houdt Rossi hem wel verantwoordelijk.

Rijderswissel

Toch lijkt niet alleen de teambaas het te moeten ontgelden, ook Pierre Gasly en Esteban Ocon kunnen niet imponeren. "Alpine denkt dus al aan een wissel, omdat ze vinden dat Ocon niet de leider is die ze hadden verwacht en dat Gasly nog lang geen topcoureur is", zo meldt het medium. Het duo kwam met elkaar in contact in Australië, tijdens de voorlaatste herstart en zodoende verdwenen er belangrijke punten. Op dat moment lagen Gasly en Ocon in de top acht.

Sainz

Als eerste vervanger zou de renstal denken aan Carlos Sainz. De Spanjaard heeft in het verleden al gereden voor het Franse team. Ondanks dat het vanuit Sainz een stap terug zou zijn om aan de slag te gaan bij Alpine, kan de Spanjaard tot op heden niet de snelheid van Charles Leclerc evenaren. "De toekomst van hem bij Ferrari is niet positief, bovendien zal hij altijd achter Leclerc staan, die gekozen is om het project van het Italiaanse team te leiden", zo wordt ingeschat. Daarnaast heeft de Catalaanse krant vernomen dat Sainz een niet-onderhandelbare voorwaarde heeft opgelegd. Hij zou willen dat Ocon het team verlaat, want hij heeft geen vertrouwen in een goede samenwerking, na de periode dat de Fransman met Alonso bij het team reed.