Tost duidelijk: "Dit zijn de twee beste coureurs voor mij"

Jordy Stuivenberg

Zondag 14 mei 2023 07:00

Franz Tost zwaait af als teambaas van AlphaTauri en dus wordt het langzaam maar zeker tijd om terug te blikken. Wie was bijvoorbeeld de beste coureur die hij ooit in dienst had?

Tost maakte onlangs bekend te vertrekken als teambaas. Dat kwam voor veel mensen uit de lucht vallen, maar de Oostenrijker wil er zelf niet al te zwaar aan tillen. Hij kwam in dienst toen Red Bull het achterhoedeteam van Minardi overnam en omdoopte naar Toro Rosso. Daar was hij niet alleen de grote baas, maar ook de begeleider van veel jonge talenten uit de Red Bull-stal.

Artikel gaat verder onder video

De meest aansprekende namen zijn die van Max Verstappen en Sebastian Vettel, die na hun tijd bij Toro Rosso allebei meerdere wereldtitels pakten. Maar vlak ook Pierre Gasly niet uit, die zelfs een race wist te winnen bij opvolger AlphaTauri. Tost maakte ze van dichtbij mee en kan dus als geen ander beoordelen welke talenten het in zich hadden om boven de rest uit te stijgen.

De favorieten van Tost

“Dat is geen moeilijke vraag”, zo is Tost duidelijk. “Terugkijkend zijn dat natuurlijk Verstappen en Vettel. Zij waren de snelsten, anders hadden ze niet zoveel gewonnen. Maar er waren ook andere goede coureurs die niet zoveel langzamer waren. Misschien was het voor hen niet het juiste moment of reden ze niet bij het juiste team. Maar deze twee waren zeker de beste coureurs.”

Tost heeft aan het einde van dit seizoen 18 jaar aan het roer gestaan bij het talententeam. Het was al vanaf het begin duidelijk wat de doelstelling was. “We wilden jonge Red Bull-coureurs opleiden en dat is zeker gelukt. Carlos Sainz, Gasly, Daniel Ricciardo en ook Yuki Tsunoda zijn ontzettend snel. Ze hebben zich enorm verbeterd en hebben geweldig werk geleverd. Dat is goed om te zien.”