Lucas di Grassi is met een knipoog van mening dat Max Verstappen niet hoeft te wanhopen over de snelheid van toekomstige raceauto's. De voormalig Formule E-kampioen reageert hiermee op de felle kritiek die de viervoudig wereldkampioen uitte op de nieuwe Formule 1-reglementen. Di Grassi stelt dat de elektrische klasse binnen afzienbare tijd de prestaties van de huidige koningsklasse zal overtreffen.

Tijdens de wintertest in Bahrein liet Verstappen weten dat de nieuwe generatie Formule 1-auto's hem vooralsnog niet kan bekoren. De Nederlander stelde dat de sport door de nadruk op energiemanagement welhaast op "Formule E op steroïden" begon te lijken. Volgens de Red Bull-coureur voelt het rijden met de nieuwe specificaties niet als de Formule 1 die hij gewend is, waarbij hij aangaf dat hij in dat geval net zo goed in de elektrische klasse zou kunnen gaan rijden.

Toekomstige snelheid

Di Grassi heeft op social media met een knipoog op de uitspraken van Verstappen gereageert: "De Gen 4.5 en Gen 5-auto's zullen sneller zijn dan de huidige F1-bolides", klinkt. "Je kan over een paar jaar onze kant op komen en met de snelste auto's ter wereld rijden." Waar men momenteel nog rijdt met de Gen 3 EVO-bolides, maakt de Formule E zich op voor de introductie van de Gen 4-auto's in het volgende seizoen. Deze nieuwe generatie moet op papier al een flinke stap zetten richting de prestaties van de Formule 1, gevolgd door nog krachtigere modellen in de jaren daarna.

Steun van Pérez

Verstappen staat niet alleen in zijn kritiek op de nieuwe regels. Ook Sergio Pérez, die dit seizoen uitkomt voor het nieuwe Cadillac F1-team, deelt de zorgen over de complexe systemen. De Mexicaan gaf aan dat het ontzettend moeilijk is om te doorgronden wat er precies gebeurt met de energie en dat inhalen wel eens lastiger zou kunnen worden. Hij voorspelt dat de eerste races van dit jaar chaotisch zullen verlopen omdat iedereen nog moet wennen aan het managen van de batterij in plaats van puur te kunnen racen op de limiet.

Andere ambities

Hoewel de uitnodiging van Di Grassi duidelijk is, lijkt een overstap van Verstappen naar de Formule E vooralsnog niet aan de orde. De Nederlander heeft in het verleden al vaker aangegeven dat zijn interesses vooral liggen bij het endurance- en GT-racen. Zo maakte hij vorig jaar al een succesvol debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie en heeft hij zijn zinnen gezet op deelname aan de 24 uur van Le Mans. Bovendien ligt de Limburger nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing.