Verstappen doorziet Wolff: 'Wacht maar tot Melbourne, dan zie je het wel"

Verstappen doorziet Wolff: 'Wacht maar tot Melbourne, dan zie je het wel"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen heeft fel gereageerd op de recente uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de snelheid van Red Bull Racing. Volgens de Nederlander is er sprake van een bewust psychologisch spelletje vanuit de Duitse renstal om de aandacht af te leiden van de eigen prestaties. Dat liet de viervoudig wereldkampioen weten tijdens de wintertests in Bahrein.

De discussie ontstond nadat Wolff op woensdag had aangegeven dat Red Bull op de rechte stukken een seconde per ronde zou winnen ten opzichte van de concurrentie. De Oostenrijker wees daarbij naar de superieure energieafgifte van de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, die hij bestempelde als de nieuwe maatstaf voor het veld. Volgens Wolff is de combinatie van Verstappen en de nieuwe auto op dit moment "de benchmark" en "ijzersterk".

Verstappen doorziet tactiek

Verstappen laat zich echter niet van de wijs brengen door de complimenten van zijn rivaal. Hij ziet de uitspraken van Wolff puur als een poging om de favorietenrol volledig bij Red Bull neer te leggen. "Wacht maar even tot Melbourne en kijk hoeveel vermogen er bij Mercedes bij komt. Dat weet ik nu al. Ik snap wat zij proberen te doen. Ze proberen de druk te verleggen naar ons, ook omdat wij gisteren zoveel rondes reden. Wacht maar gewoon af tot Melbourne. Dan zul je zien hoe hard zij op het rechte stuk gaan", zo luidt het duidelijke commentaar van de Limburger tegenover NU.nl.

Productieve testdag

De opmerkingen van Wolff volgden op een indrukwekkende eerste testdag voor Verstappen. De Nederlander legde gisteren maar liefst 136 ronden af op het circuit van Sakhir, wat neerkomt op ruim twee volledige raceafstanden. Hoewel hij de dag als tweede afsloot achter Lando Norris met een tijd van 1:34.798, maakte vooral de betrouwbaarheid van de Red Bull indruk op de paddock. Terwijl andere teams kampten met kleine technische mankementen of lekkages, kon Verstappen probleemloos kilometers maken in de nieuwe RB22.

