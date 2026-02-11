Lewis Hamilton krijgt voor de openingsfase van het nieuwe seizoen Carlo Santi als race-engineer, zo meldt The Race. Santi zal Hamilton tijdelijk bijstaan, omdat de ideale optie nog niet beschikbaar is, nadat Riccardo Adami eerder al van zijn taak was ontheven.

Hamilton sloot vorig jaar aan bij Ferrari en kreeg Adami toegewezen. Volgens Ferrari is de Italiaan capabel genoeg, maar de samenwerking met Hamilton verliep het afgelopen seizoen niet vlekkeloos. Daarom heeft het team Adami een nieuwe rol gegeven bij de Ferrari Driver Academy.

'Santi als tijdelijke plaatsvervanger van ideale optie'

Het medium meldt dat er al een ideale opvolger van Adami is aangewezen, maar dat deze momenteel nog niet beschikbaar is, wat lijkt te duiden op een periode van ‘gardening leave’. In het geruchtencircuit circuleert de naam van Cédric Michel-Grosjean als mogelijke vervanger. Hij werkte de afgelopen jaren bij McLaren aan de kant van Oscar Piastri als trackside performance engineer. Eind 2025 leverde hij zijn ontslagbrief in en zit sindsdien zijn ‘gardening leave’-periode uit.

De tijdelijke race-engineer Santi heeft veel ervaring en was in het verleden de race-engineer van wereldkampioen Kimi Räikkönen. De verwachting is dat Santi de testdagen in Bahrein zal afwerken met de zevenvoudig kampioen en ook tijdens de eerste races van 2026 aan de pitmuur voor de Engelsman zal zitten.

