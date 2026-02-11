Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gereageerd op de groeiende onrust rondom de nieuwe krachtbron van zijn team. Terwijl concurrenten zoals Ferrari, Audi en Honda aandringen op een snelle wijziging van de reglementen rondom het inmiddels beruchte compressietrucje, houdt de Oostenrijker voet bij stuk. Volgens Wolff is er geen sprake van illegale praktijken en valt het vermeende voordeel van de Mercedes-motor in de praktijk reuze mee.

De discussie draait om de compressieverhouding van de verbrandingsmotor. Waar de regels een maximale verhouding van 16:1 voorschrijven bij een statische meting, zou Mercedes een manier hebben gevonden om dit op het circuit te verhogen naar 18:1. Dit zou mogelijk zijn door het gebruik van materialen die uitzetten wanneer de motor op temperatuur komt. Hoewel dit bij de koude keuring van de FIA geen problemen oplevert, zijn de rivaliserende teams van mening dat Mercedes hiermee de geest van de reglementen schendt.

Geen enorme prestatiewinst

Ondanks de felle kritiek uit de paddock, stelt Wolff dat Mercedes de regels simpelweg goed heeft geïnterpreteerd. "We hebben alle toezeggingen gekregen dat alles wat we hebben gedaan binnen de regels valt. En waar we het over hebben is niet eens een enorme prestatiewinst", zo citeert Motorsport.com de Oostenrijker. "Dat is de situatie, maar ik denk dat al onze rivalen zich een beetje benadeeld voelden en lange tijd bij de FIA hebben gelobbyd." Volgens de teambaas wordt de impact van het systeem door de concurrentie zwaar overdreven. "Het voordeel voor ons is slechts een paar pk. In Engeland zou je zeggen een paar, wat eerder twee of drie is. Dus het risico om een ​​groot verschil te maken tijdens een Grand Prix is ​​bijna verwaarloosbaar.", aldus de Oostenrijker.

Schadelijk voor Mercedes

De druk op de FIA om in te grijpen neemt echter toe, zeker nu ook Red Bull Racing zich bij het kamp van de klagers lijkt te hebben gevoegd. Er wordt gesproken over een stemming om de regels nog voor de start van het seizoen aan te scherpen. Wolff erkent dat Mercedes een dergelijke beslissing zou moeten respecteren, ook al zou dat nadelige gevolgen hebben voor de formatie uit Brackley en haar klantenteams. "Er is een proces. Als die stemt voor een wijziging van een motorreglement, dan moet je dat accepteren. Het is wat het is. Natuurlijk ontwikkel je een motor over een lange periode, en je hebt te maken met doorlooptijden. Als je te horen krijgt dat je de motor niet mag gebruiken zoals je hem hebt ontwikkeld, kan dat behoorlijk schadelijk zijn voor de prestaties", besluit hij. De FIA staat voor de uitdaging om een eerlijke competitie te waarborgen, met de Grand Prix van Australië als mogelijke deadline voor een definitieve oplossing.

