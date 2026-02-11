Alpine springt in het oog met opvallende achtervleugel in Bahrein
Alpine springt in het oog met opvallende achtervleugel in Bahrein
Tijdens de openingsdag in Bahrein is de opvallende achtervleugel van Alpine gespot. Het team heeft gekozen voor een oplossing die sterk afwijkt van die van de concurrentie, maar naar verwachting iets minder luchtweerstand oplevert.
Vanaf dit seizoen speelt actieve aerodynamica een rol in de Formule 1. Daarbij kunnen coureurs gebruikmaken van twee modi, waarbij de stand van de voor- en achtervleugel wijzigt. Daarmee moet op de rechte stukken een optimale topsnelheid worden bereikt, terwijl in de bochten de nodige downforce wordt gegenereerd.
Afwijkende achtervleugel
Tijdens de testdagen in Barcelona werd nog geheimzinnig gedaan over de foefjes van de teams, maar in Bahrein is alles in volle glorie te zien. In dit specifieke geval gaat het om de achtervleugel van Alpine, die direct in het oog springt. Het bevestigingssysteem om de achtervleugel open te klappen wijkt af van dat van de rivalen. Ook Audi zou over een soortgelijke achtervleugel beschikken, maar die is vooralsnog niet gespot in Bahrein.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen eerlijk over eerste testdag: 'Geen problemen, dat was het belangrijkste'
- 3 minuten geleden
Hamilton uit zorgen over motorfoefje Mercedes: 'FIA moet voor gelijk speelveld zorgen'
- 31 minuten geleden
- 3
Alpine springt in het oog met opvallende achtervleugel in Bahrein
- 1 uur geleden
'Eerste signalen bij Red Bull positief na openingsdag in Bahrein'
- 1 uur geleden
'Hamilton krijgt voormalige race-engineer van Räikkönen, ideale optie nog niet beschikbaar'
- 2 uur geleden
Norris pakt snelste tijd Verstappen in de middag af, Nederlander de meest productieve rijder
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari