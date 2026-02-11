Tijdens de openingsdag in Bahrein is de opvallende achtervleugel van Alpine gespot. Het team heeft gekozen voor een oplossing die sterk afwijkt van die van de concurrentie, maar naar verwachting iets minder luchtweerstand oplevert.

Vanaf dit seizoen speelt actieve aerodynamica een rol in de Formule 1. Daarbij kunnen coureurs gebruikmaken van twee modi, waarbij de stand van de voor- en achtervleugel wijzigt. Daarmee moet op de rechte stukken een optimale topsnelheid worden bereikt, terwijl in de bochten de nodige downforce wordt gegenereerd.

Afwijkende achtervleugel

Tijdens de testdagen in Barcelona werd nog geheimzinnig gedaan over de foefjes van de teams, maar in Bahrein is alles in volle glorie te zien. In dit specifieke geval gaat het om de achtervleugel van Alpine, die direct in het oog springt. Het bevestigingssysteem om de achtervleugel open te klappen wijkt af van dat van de rivalen. Ook Audi zou over een soortgelijke achtervleugel beschikken, maar die is vooralsnog niet gespot in Bahrein.

Alpine’s radical approach to the rear wing’s active aero movement has been raising eyebrows up and down the F1 paddock - here we compare it to Audi, Red Bull, McLaren and Mercedes 👀



Instead of the flap rotating up like most teams, Alpine’s rotates down.



Could Enstone be… pic.twitter.com/6nO3EflISx — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) February 11, 2026

