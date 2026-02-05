Alpine en Audi introduceren compleet andere oplossing voor actieve aerodynamica

Tien van de elf Formule 1-teams kwamen vorige week in actie tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Acht hiervan volgen hetzelfde concept op het gebied van actieve aerodynamica op de achtervleugel. Alpine en Audi zijn echter een compleet andere kant opgegaan.

Actieve aerodynamica maakt haar intrede in de Formule 1 in 2026. In de bochten staan de voor- en de achtervleugel in 'bochten'-modus en staan de flappen omhoog om downforce te genereren. Op de rechte stukken staan de voor- en de achtervleugel in 'rechte stuk'-modus en klappen de flappen omlaag. Dit moet zoveel mogelijk luchtweerstand of drag wegnemen. Het resulteert in een hogere topsnelheid, en een F1-bolide verbruikt op die manier ook een stuk minder elektrisch vermogen. Het moet voorkomen dat een coureur voor het einde van het rechte stuk plotseling afremt, omdat de energie vanuit de batterij op is.

Alpine en Audi revolutionair ten opzichte van de rest van de grid

De meeste teams hebben de achtervleugel ontwikkeld op dezelfde manier als het Drag Reduction System, de DRS die tussen 2011 en 2025 werd gebruikt. Er is dan een stang bevestigd aan de 'voorkant' van de bovenste flap. De stang wordt bij het activeren van de achtervleugel ingetrokken, waardoor de bovenste flap omhooggaat, wat een gleuf creëert.

Alpine en Audi doen het compleet anders. Die hebben deze stang bevestigd aan de 'achterkant' van de bovenste flap. Bij het activeren van de achtervleugel wordt deze stang juist langer, waardoor de bovenste flap naar beneden geduwd wordt. Dit creëert dus geen gleuf, maar zorgt er eigenlijk voor dat de gehele achtervleugel lager ligt.

Het is na één shakedown lastig te zeggen wat beter werkt, maar de verwachting is dat het systeem van Alpine en Audi iets meer luchtweerstand wegneemt ten opzichte van hoe de andere teams 'gewoon' de DRS hebben gekopieerd.

