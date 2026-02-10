Juan Pablo Montoya vindt dat er niet te zwaar getild moet worden aan de snelle tijden van Ferrari tijdens de onlangs verreden testdagen in Barcelona. De Colombiaan stelt dat het tempo van Lewis Hamilton mogelijk een afleidingsmanoeuvre is om de buitenwacht te sussen. Daarnaast plaatst Montoya zijn vraagtekens bij de personele bezetting rondom de zevenvoudig wereldkampioen.

Tijdens de vijfdaagse shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya wist Lewis Hamilton de onofficieel snelste tijd van de week te noteren met een 1:16.348. Hoewel de sfeer bij Ferrari optimistisch oogt, is Montoya vooral benieuwd naar de interne structuur van het team. Er hebben namelijk de nodige verschuivingen plaatsgevonden in de technische staf, waarbij Riccardo Adami is vertrokken als vaste engineer van Hamilton. Montoya benadrukt bij Vision4Sport dat de ondersteuning voor Hamilton cruciaal is: "Voor mij is het meest interessante deel van het hele Ferrari-verhaal wat ze aan de kant van Lewis Hamilton hebben veranderd. Er wordt veel gesproken over het feit dat ze van engineers zijn gewisseld", zo stelt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. Volgens hem is de kwaliteit van de mensen om Hamilton heen doorslaggevend voor het resultaat op de baan.

Snelste tijd als afleidingsmanoeuvre?

Montoya vervolgt: "Ze hebben een betere groep mensen nodig die voor Lewis werkt. Ik denk dat Lewis een zeer ervaren groep nodig heeft om van zijn ervaring te profiteren. Je kunt een man als Lewis niet koppelen aan mensen die niet op zijn niveau zitten, als je hem maximaal wilt benutten. Je hebt de steun om hem heen nodig", aldus Montoya over de huidige situatie bij de Scuderia. Dat Hamilton de tijdenlijst aanvoerde, zegt Montoya weinig over de werkelijke krachtsverhoudingen richting de seizoensopener in Australië. Hij vermoedt dat Ferrari de motorinstellingen heeft opgeschroefd om de kritiek van de media voor te zijn. "Tegenwoordig kun je, om snel te zijn in de test, de mannen vragen om de motor wat verder open te draaien, puur om iedereen en de media die onzin over je praten te kalmeren. Dan gaan ze naar buiten, draaien de motor een beetje open en zien ze er goed uit", legt de Colombiaan uit.

De oud-coureur spreekt hierbij uit eigen ervaring en trekt een pijnlijke conclusie over teams die vroeg in het jaar al kwalificatiesimulaties uitvoeren. "Vervolgens gaan ze weer aan het werk, want ik heb aan die kant gestaan. Wanneer je vroeg in de test een kwalificatierun moet doen, betekent dit dat je auto waardeloos is. Ik heb aan die kant gestaan", klinkt het resoluut. Terwijl Ferrari de krantenkoppen haalde met de snelste tijd, hield Mercedes zich gedurende de testweek op de achtergrond. George Russell was met een 1:16.445 slechts een fractie langzamer dan Hamilton, maar Montoya ziet in de aanpak van de Duitse renstal juist een teken van kracht. Volgens hem is het tonen van snelheid tijdens een test vaak een teken dat er onderliggende problemen zijn die verbloemd moeten worden. "Het is niet nodig om de snelste te zijn tijdens de test, het is niet nodig om snelheid te tonen, tenzij je iets probeert te verbergen. Kijk naar Mercedes. Ze stonden er de hele tijd dichtbij, maar ze stonden nooit vooraan. Toch praat iedereen erover dat zij de beste auto hebben", besluit Montoya.

