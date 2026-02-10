Aston Martin staat aan de vooravond van een flinke verschuiving in de top van de organisatie. De 56-jarige Andy Cowell zal later dit jaar vertrekken bij de renstal uit Silverstone nadat hij vorig jaar nog de rol van teambaas en CEO bekleedde, zo meent PlanetF1 te weten. Inmiddels heeft topontwerper Adrian Newey de touwtjes als teambaas stevig in handen genomen, wat volgens ingewijden heeft geleid tot een gespannen sfeer binnen het team.

Cowell maakte in oktober 2024 zijn entree bij de Britse formatie en voerde direct grote wijzigingen door, waarbij hij Mike Krack verving als teambaas. De situatie veranderde echter drastisch toen Newey eind vorig jaar naar voren werd geschoven als nieuwe teambaas. Cowell werd hierop verschoven naar de rol van Chief Strategy Officer, een stap die intern wordt beschouwd als een degradatie. Bronnen suggereren dat de relatie tussen de twee kopstukken sindsdien flink is bekoeld, mede door fundamentele meningsverschillen over het ontwerp van de AMR26 en de algemene leiderschapsstructuur van het team.

Artikel gaat verder onder video

Newey ziet meerwaarde in Cowell voor Honda-project

Newey zei destijds over de nieuwe rolverdeling: "Om heel eerlijk te zijn, werd het heel duidelijk dat met de uitdaging van de 2026-krachtbron, Andy's vaardigheden op het gebied van de driewegrelatie tussen Honda, Aramco en onszelf absoluut zijn specialiteit zijn." Cowell, die aan de basis stond van de dominante hybride motoren van Mercedes, zal tot juni betrokken blijven bij de integratie van de nieuwe krachtbron. "Hij bood heel grootmoedig aan om daar in het eerste deel van 2026 intensief bij betrokken te zijn".

Newey vervolgde: "Dat liet de vraag open: 'OkÃ©, wie wordt de teambaas? Aangezien ik sowieso alle vroege races zou doen, verandert het mijn werklast niet echt omdat ik er toch al ben, dus ik kan dat deel er net zo goed bij pakken".

Â