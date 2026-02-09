We zijn nog maar twee dagen verwijderd van de eerste officiële wintertest op het Bahrain International Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De laatste drie van de elf Formule 1-teams hebben hun kleurstellingen bekendgemaakt. Cadillac kwam aan de beurt tijdens de Super Bowl en onthulde een interessante, asymmetrische livery. McLaren trok het doek af van een papajaoranje bolide in Bahrein. Aston Martin was in Saoedi-Arabië met titelsponsor en brandstofleverancier Aramco en toonde de door Adrian Newey ontworpen wagen aan de wereld. Ondertussen weten we meer over de plannen van Christian Horner om terug te keren in de koningsklasse, spreekt de FIA zich voor het eerst officieel uit over het gesjoemel met de compressieverhouding, en wordt Max Verstappen uitgenodigd om buiten F1 en de Nürburgring aan nóg een kampioenschap mee te doen.

Cadillac trekt doek van eerste wagen: dit is de livery van het nieuwe team in de F1

Cadillac zal in 2026 als het elfde team op de grid in de Formule 1 verschijnen met Valtteri Bottas en Sergio Pérez als ervaren rijdersduo. Samen brengen de twee coureurs meer dan 500 Grand Prix-starts aan ervaring mee. Voor het debuutseizoen zal Cadillac gebruikmaken van Ferrari-motoren en versnellingsbakken, maar het team heeft ambitieuze plannen om vanaf 2029 een eigen krachtbron te ontwikkelen in samenwerking met General Motors. De kleurstelling voor het debuutseizoen werd afgelopen nacht tijdens de Super Bowl getoond. Lees hier het hele artikel over de kleurstelling van Cadillac.

Horner in gesprek met voormalig McLaren-investeerders over belang in Alpine

Christian Horner blijft werk maken van de aankoop van een belang in het Formule 1-team van Alpine. De voormalig teambaas van Red Bull Racing, die vorig najaar na twintig jaar vertrok bij de Oostenrijkse renstal, zou daarbij onder meer praten met MSP Sports Capital. Dit is een voormalig geldschieter van McLaren Racing die vorig najaar haar eigen belangen in de sport van de hand deed. Volgens de geluiden van Sky News is Horner zelf benaderd door MSP Sports Capital om een bod te ondersteunen op het aandeel van 24 procent dat momenteel in handen is van Otro Capital. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Christian Horner.

Regerend wereldkampioen McLaren onthult 2026-livery voor Norris en Piastri

McLaren werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen bij tegelijk de constructeurs en de coureurs sinds 1998. Twee dagen voor de wintertest op het Bahrain International Circuit hebben ze bekendgemaakt hoe de kleurstelling van de MCL40 eruit zal zien. Het is geen verrassing dat het papajaoranje is teruggekeerd, de iconische kleur waarmee Lando Norris zijn WK-titel zal verdedigen. Uiteraard heeft hij Oscar Piastri weer als teamgenoot. Lees hier het hele artikel over de kleurstelling van McLaren.

FIA bevestigt verhitte discussies over compressieverhouding: "Willen het vóór Australië oplossen"

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft zich officieel uitgesproken over het 'foefje' van Mercedes rondom de compressieverhouding. Al wil Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling, niet specifiek ingaan op Mercedes, wel bevestigt hij het trucje en maakt hij duidelijk dat hij dit vóór de F1 Grand Prix van Australië opgelost wil hebben. "Engineers zijn ontzettend slim en zijn altijd aan het pushen om ergens een voordeel te pakken", begon de Griek over de compressieverhouding in een video van de FIA. "Sommigen hebben een manier gevonden om het mogelijk te vergroten, wanneer de motor warmloopt. Dat is waar de discussies die we nu hebben, over gaan. We hebben lange tijd met Jan [Monchaux, technisch directeur van de single seaters] besproken hoe we deze problemen moeten oplossen." Lees hier het hele artikel over de eerste officiële reactie van de FIA op het gedoe rondom de compressieverhouding.

Lulham wint Asian Le Mans-titel, Verstappen krijgt uitnodiging om volgend jaar ook mee te doen

Chris Lulham, de protegé van Max Verstappen, nam deel aan de Asian Le Mans Series, wat begon met twee races op Sepang in december, met daarna twee races in Dubai en twee races in Abu Dhabi in de eerste weekenden van februari. Iedere wedstrijd duurde vier uur met LMP2-, LMP3- en GT3-auto's in grote velden. Lulham deelde de nummer-74-Ferrari 296 GT3 van Kessel Racing met gentleman driver Dustin Blattner en de ervaren pro Dennis Marschall, en ze werden kampioen in de GT-klasse. De commentatoren hebben Verstappen opgeroepen om ook mee te doen aan de enduranceklasse volgend jaar. Lees hier het hele artikel over Max Verstappens protegé Chris Lulham.

Aston Martin trekt doek af van door Newey ontworpen bolide voor Alonso en Stroll

Aston Martin was het elfde en laatste team om de kleurstelling voor 2026 bekend te maken. Dit gebeurde tijdens de lancering in Dhahran, Saoedi-Arabië waar het hoofdkwartier van titelsponsor en brandstofleverancier Aramco zich bevindt. De AMR26 is de eerste Aston Martin Formule 1-auto van Adrian Newey, één van de succesvolste ontwerpers uit de geschiedenis van de koningsklasse. Net als de afgelopen drie seizoenen zullen Fernando Alonso en Lance Stroll achter het stuur kruipen. Lees hier het hele artikel over de kleurstelling van Aston Martin.

