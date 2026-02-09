Chris Lulham heeft er weer een kampioenschap bij. De protegé van Max Verstappen sleepte afgelopen weekend namelijk de GT-titel binnen in de Asian Le Mans Series. De commentatoren hebben Verstappen opgeroepen om ook mee te doen aan de enduranceklasse volgend jaar.

Lulham maakte vorig jaar zijn debuut in de GT3-racerij. De jonge Brit werd door Verstappen in de Verstappen·com-Aston Martin gezet in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS en hij mocht achter het stuur kruipen van Emil Frey-Ferrari in de Sprint Cup. In beide kampioenschappen pakte hij de Gold Cup-titel samen met Thierry Vermeulen. Ook won hij naast Verstappen de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Na een geweldig 2025 is Lulham ook 2026 uitstekend begonnen.

Artikel gaat verder onder video

Twee overwinningen en de GT-titel voor Lulham

Lulham nam deel aan de Asian Le Mans Series, wat begon met twee races op Sepang in december, met daarna twee races in Dubai en twee races in Abu Dhabi in de eerste weekenden van februari. Iedere wedstrijd duurde vier uur met LMP2-, LMP3- en GT3-auto's in grote velden. Lulham deelde de nummer-74-Ferrari 296 GT3 van Kessel Racing met gentleman driver Dustin Blattner en de ervaren pro Dennis Marschall.

Ze pakten in Maleisië meteen de leiding in het kampioenschap door Race 2 op Sepang te winnen in de GT-klasse, gevolgd door nog een zege in Race 1 in Dubai en een vierde plaats in Race 2. Een podium en een negende positie op het Yas Marina Circuit afgelopen weekend waren meer dan genoeg om de nummer-69-BMW van Team WRT met Dan Harper, Anthony McIntosh en Parker Thompson achter zich te houden in het kampioenschap. De Nederlander Loek Hartog werd derde in de GT-eindstand samen met Antares Au en Klaus Bachler in de nummer-10-Porsche van Manthey Racing.

Door het GT-kampioenschap te winnen, heeft Kessel Racing een automatische inschrijving voor de 24 Uur van Le Mans binnengesleept.

Verstappen krijgt uitnodiging van commentatoren

"Het was wennen met een nieuw team, maar wel met het Ferrari-platform, wat ik goed ken", vertelde Lulham in Abu Dhabi. "Het rijdt dan op zich hetzelfde, dus in dat opzicht was het niet nieuw. Waar de echte leercurve zat, was het moeten leren van drie nieuwe circuits."

Hij werd vervolgens door pitreporter David Addison aangespoord om Verstappen te overtuigen volgend jaar mee te doen aan de Asian Le Mans Series. Als het dezelfde kalender wordt voor het seizoen 2026-27, zal Sepang in december lastig worden vanwege de Formule 1, maar de races in het Midden-Oosten zouden te doen moeten zijn voor de viervoudig wereldkampioen. Lulham lachte: "Ik kan daar namens hem geen antwoord op geven, maar het zou wel leuk zijn, ja!"

Commentatoren Oliver Gavin, de bekende voormalig Corvette-fabriekscoureur, en Graham Goodwin voegden toe: "Laten we hopen dat, als [Verstappen] kijkt, hij ook ziet dat dit een geweldig platform is. Lulham is een ster geweest in de Kessel-Ferrari. Max, als je kijkt en luistert, je bent hier meer dan welkom om mee te doen aan de Asian Le Mans Series."

Gerelateerd