De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft zich officieel uitgesproken over het 'foefje' van Mercedes rondom de compressieverhouding. Al wil Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling, niet specifiek ingaan op Mercedes, wel bevestigt hij het trucje en maakt hij duidelijk dat hij dit vóór de F1 Grand Prix van Australië opgelost wil hebben.

De compressieverhouding binnenin de M17-power unit van Mercedes is hét onderwerp van gesprek tijdens de winterstop. Het hoort namelijk te zijn teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1 voor het Formule 1-seizoen van 2026, maar de Duitse grootmacht heeft een manier gevonden om met een grotere compressieverhouding te rijden, wanneer de motor heet is. En dat terwijl de controle bij de scrutineering gebeurt met een koude motor. Volgens geruchten zou het nu genoeg zijn om de meetmethode te veranderen, als vier van de vijf motorfabrikanten, de FIA en Formula One Management ermee instemmen. Tombazis verklaart in een tijdlijn van de FIA dat ze het voor de eerste race in Melbourne willen oplossen.

Engineers pushen voor elk voordeel

"Engineers zijn ontzettend slim en zijn altijd aan het pushen om ergens een voordeel te pakken", begon de Griek over de compressieverhouding in een video van de FIA. "Sommigen hebben een manier gevonden om het mogelijk te vergroten, wanneer de motor warmloopt. Dat is waar de discussies die we nu hebben, over gaan. We hebben lange tijd met Jan [Monchaux, technisch directeur van de single seaters] besproken hoe we deze problemen moeten oplossen."

Trucje vóór GP Australië in de kiem smoren

"Onze intentie is om dat voor de start van het seizoen voor elkaar te krijgen", vervolgde Tombazis. "We willen namelijk niet dat het een controversieel iets wordt. We willen dat iedereen tegen elkaar strijdt op de baan, en niet bij een rechtszaak of bij de stewards. Dat is wat we proberen te doen." Volgens hem was het onmogelijk om een situatie als deze te voorkomen. "Elke motorleverancier heeft zo'n tweehonderd engineers. In totaal zijn er dus [met vijf motorleveranciers] duizend engineers voor de power units. Het is logisch dat er een paar mensen tussen zitten die iets verzinnen waar niemand anders nog aan gedacht heeft."