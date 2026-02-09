Aston Martin trekt doek af van door Newey ontworpen bolide voor Alonso en Stroll

Aston Martin is het elfde en laatste team om de kleurstelling voor 2026 bekend te maken. De AMR26 is de eerste Aston Martin Formule 1-auto van Adrian Newey, één van de succesvolste ontwerpers uit de geschiedenis van de koningsklasse. Net als de afgelopen drie seizoenen zullen Fernando Alonso en Lance Stroll achter het stuur kruipen.

Toen Alonso zich bij Aston Martin voegde in 2023, begon hij uitstekend met zes podiums in de eerste acht Grands Prix. Het team vocht voor de tweede plek bij de constructeurs met Mercedes en Ferrari, maar zij uiteindelijk niet alleen van die twee verliezen, maar ook van McLaren. In 2024 werden ze opnieuw vijfde in de eindstand, maar dan met bijna tweehonderd punten minder. Vorig jaar zakte Aston Martin terug naar de zevende plaats in het wereldkampioenschap. De nieuwe Honda-power unit, de reset van de technische reglementen, de nieuwe windtunnel en de diensten van Newey moeten zorgen voor een boost.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin onthult AMR26 in Saoedi-Arabië

De voorbereiding op 2026 is echter allesbehalve ideaal te noemen voor Aston Martin. Door vertragingen bij de ontwikkeling van de AMR26 kwamen ze pas op woensdagavond aan op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Stroll reed op donderdag slechts vijf rondjes, voordat hij stil kwam te staan. In totaal legden Alonso en de Canadees 307 kilometer af tijdens de shakedown, meer dan tweeduizend kilometer minder dan Mercedes.

Aston Martin heeft zojuist het doek afgetrokken van het wapen voor aankomend seizoen. Dit gebeurde tijdens de lancering in Dhahran, Saoedi-Arabië waar het hoofdkwartier van titelsponsor en brandstofleverancier Aramco zich bevindt. De lancering verliep even rommelig als de shakedown in Barcelona. De live stream deed het eerst niet, had vervolgens geen geluid, werd offline gehaald en crashte daarna opnieuw, voordat de auto kon worden laten zien.