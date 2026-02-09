Christian Horner blijft werk maken van de aankoop van een belang in het Formule 1-team van Alpine. De voormalig teambaas van Red Bull Racing, die vorig najaar na twintig jaar vertrok bij de Oostenrijkse renstal, zou daarbij onder meer praten met MSP Sports Capital. Dit is een voormalig geldschieter van McLaren Racing die vorig najaar haar eigen belangen in de sport van de hand deed.

Volgens de geluiden van Sky News is Horner zelf benaderd door MSP Sports Capital om een bod te ondersteunen op het aandeel van 24 procent dat momenteel in handen is van Otro Capital. De Britse topman, die bij Red Bull verantwoordelijk was voor zes constructeurstitels en acht wereldtitels bij de coureurs, zou de afgelopen maanden verschillende mogelijkheden hebben onderzocht om terug te keren op de grid. Naast MSP zou er ook sprake zijn van gesprekken met een grotere groep investeerders.

Vorige maand liet Alpine al weten dat Horner en zijn consortium tot de partijen behoren die interesse hebben getoond in het aandeel van Otro Capital. Het team benadrukte daarbij dat de gesprekken niet rechtstreeks met de dagelijkse leiding worden gevoerd. "Eventuele benaderingen of discussies vinden plaats met bestaande aandeelhouders, Otro Capital (24%) en Renault Group (76%), niet rechtstreeks met Flavio Briatore of het team", zo klonk de officiële verklaring van Alpine. Het is op maandag nog onduidelijk hoe groot de kans is dat MSP Sports Capital een deal met Horner gaat sluiten. Ook is het bedrijf niet bereikbaar voor commentaar

Hoewel de interesse zich nu richt op een minderheidsbelang, wordt verwacht dat Horner uiteindelijk zal streven naar de volledige controle over het team waarin hij investeert. Het is echter nog onduidelijk of de Renault Group bereid is om haar meerderheidsbelang van 76 procent op te geven. Volgens ingewijden zou een eventuele deal de waarde van Alpine schatten op een bedrag tussen de 2 en 2,5 miljard dollar, wat de stijgende waarde van Formule 1-teams onderstreept. Een terugkeer bij Alpine zou voor Horner een flinke sportieve uitdaging betekenen. Waar McLaren het kampioenschap van 2025 wist te winnen met 833 punten, beleefde Alpine een dramatisch seizoen. De formatie eindigde op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap met slechts 22 punten uit 24 races. Horner zelf was maandag niet bereikbaar voor commentaar en heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de berichten over zijn mogelijke plannen.

