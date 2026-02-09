Regerend wereldkampioen McLaren onthult 2026-livery voor Norris en Piastri
Regerend wereldkampioen McLaren onthult 2026-livery voor Norris en Piastri
McLaren werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen bij tegelijk de constructeurs en de coureurs sinds 1998. Ze hebben zojuist in Bahrein de MCL40-bolide onthuld waarmee Lando Norris zijn WK-titel zal verdedigen. Uiteraard heeft hij Oscar Piastri weer als teamgenoot.
Norris wist tijdens het afgelopen seizoen Max Verstappen te verslaan op twee punten en Piastri op dertien punten, maar de pikorde kan zomaar veranderd zijn. De auto's zijn namelijk op de schop gegaan door nieuwe technische reglementen. Tijdens de Barcelona-shakedown kregen we al een voorproefje van de nieuwe power units en de actieve aerodynamica. Erg veel kilometers verreed McLaren niet op het Spaanse circuit. Ze kwamen uit op 287 ronden, achter Mercedes, Ferrari, Haas, Alpine, Racing Bulls en Red Bull. Maar Norris zat wel binnen een kwart seconde van de snelste tijden van Kimi Antonelli, George Russell en Lewis Hamilton.
McLaren onthult nieuwe auto in Bahrein
Twee dagen voor de wintertest op het Bahrain International Circuit heeft McLaren bekendgemaakt hoe de kleurstelling van de MCL40 eruit zal zien. Het is geen verrassing dat het papajaoranje is teruggekeerd.
Net binnen
Regerend wereldkampioen McLaren onthult 2026-livery voor Norris en Piastri
- 20 minuten geleden
LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe MCL40 van de wereldkampioen
- 57 minuten geleden
Formule 1 pakt uit met maar liefst 70 minuten aan Verstappen-hoogtepunten
- 1 uur geleden
Horner in gesprek met voormalig McLaren-investeerders over belang in Alpine
- 2 uur geleden
Dit is het testschema voor Max Verstappen en Red Bull in Bahrein
- 3 uur geleden
Van der Garde overwegend positief over Red Bull: "Ik was wel verrast"
- Vandaag 12:36
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari