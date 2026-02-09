Regerend wereldkampioen McLaren onthult 2026-livery voor Norris en Piastri

McLaren werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen bij tegelijk de constructeurs en de coureurs sinds 1998. Ze hebben zojuist in Bahrein de MCL40-bolide onthuld waarmee Lando Norris zijn WK-titel zal verdedigen. Uiteraard heeft hij Oscar Piastri weer als teamgenoot.

Norris wist tijdens het afgelopen seizoen Max Verstappen te verslaan op twee punten en Piastri op dertien punten, maar de pikorde kan zomaar veranderd zijn. De auto's zijn namelijk op de schop gegaan door nieuwe technische reglementen. Tijdens de Barcelona-shakedown kregen we al een voorproefje van de nieuwe power units en de actieve aerodynamica. Erg veel kilometers verreed McLaren niet op het Spaanse circuit. Ze kwamen uit op 287 ronden, achter Mercedes, Ferrari, Haas, Alpine, Racing Bulls en Red Bull. Maar Norris zat wel binnen een kwart seconde van de snelste tijden van Kimi Antonelli, George Russell en Lewis Hamilton.

McLaren onthult nieuwe auto in Bahrein

Twee dagen voor de wintertest op het Bahrain International Circuit heeft McLaren bekendgemaakt hoe de kleurstelling van de MCL40 eruit zal zien. Het is geen verrassing dat het papajaoranje is teruggekeerd.