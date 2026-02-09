Cadillac trekt doek van eerste wagen: dit is de livery van het nieuwe team in de F1
Cadillac trekt doek van eerste wagen: dit is de livery van het nieuwe team in de F1
Het team van Cadillac maakt dit seizoen voor het eerst zijn opwachting in de Formule 1 en bij een nieuw team is het natuurlijk al helemaal spannend om te zien met wat voor kleuren men op de grid zal verschijnen. Inmiddels weten we meer, want Cadillac heeft in de nacht van zondag op maandag de eerste livery onthuld.
Cadillac zal in 2026 als het elfde team op de grid in de Formule 1 verschijnen met Valtteri Bottas en Sergio Pérez als ervaren rijdersduo. Samen brengen de twee coureurs meer dan 500 Grand Prix-starts aan ervaring mee. Voor het debuutseizoen zal Cadillac gebruikmaken van Ferrari-motoren en versnellingsbakken, maar het team heeft ambitieuze plannen om vanaf 2029 een eigen krachtbron te ontwikkelen in samenwerking met General Motors.
Super Bowl
In aanloop naar die samenwerking is het allereerst maar eens tijd voor de eerste wagen waarmee het nieuwe team de gevestigde top van de Formule 1 wil aanvallen en op zondag is deze - althans, de livery ervan - officieel aan de buitenwereld gepresteerd. Het Amerikaanse team deed dat, hoe kan het ook anders, tijdens de Super Bowl-uitzending. Tijdens het wereldberoemde Amerikaanse sportevenement, met 29-13 gewonnen door de Seattle Seahawks ten faveure van de New England Patriots, zagen we de livery voor het eerst verschijnen vanaf Times Square. Bekijk de beelden van de zwart/witte-bolide hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
Leclerc onthult zijn favoriete Pokémon tijdens speciale Super Bowl-reclame
- Zojuist
Het internet reageert op eerste Cadillac-bolide: "Waar is de kleur?"
- 44 minuten geleden
Hamilton maakt statement en verschijnt met Kim Kardashian bij Super Bowl LX
- 1 uur geleden
- 7
Cadillac trekt doek van eerste wagen: dit is de livery van het nieuwe team in de F1
- 2 uur geleden
Komatsu had meer verwacht van Ocon: 'Bearman is ongelooflijk maar...'
- 2 uur geleden
'Trucje Aston Martin niet te kopiëren', Horner eerlijk over motorfoefje Mercedes | GPFans Recap
- Gisteren 21:51
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari