Het team van Cadillac maakt dit seizoen voor het eerst zijn opwachting in de Formule 1 en bij een nieuw team is het natuurlijk al helemaal spannend om te zien met wat voor kleuren men op de grid zal verschijnen. Inmiddels weten we meer, want Cadillac heeft in de nacht van zondag op maandag de eerste livery onthuld.

Cadillac zal in 2026 als het elfde team op de grid in de Formule 1 verschijnen met Valtteri Bottas en Sergio Pérez als ervaren rijdersduo. Samen brengen de twee coureurs meer dan 500 Grand Prix-starts aan ervaring mee. Voor het debuutseizoen zal Cadillac gebruikmaken van Ferrari-motoren en versnellingsbakken, maar het team heeft ambitieuze plannen om vanaf 2029 een eigen krachtbron te ontwikkelen in samenwerking met General Motors.

Super Bowl

In aanloop naar die samenwerking is het allereerst maar eens tijd voor de eerste wagen waarmee het nieuwe team de gevestigde top van de Formule 1 wil aanvallen en op zondag is deze - althans, de livery ervan - officieel aan de buitenwereld gepresteerd. Het Amerikaanse team deed dat, hoe kan het ook anders, tijdens de Super Bowl-uitzending. Tijdens het wereldberoemde Amerikaanse sportevenement, met 29-13 gewonnen door de Seattle Seahawks ten faveure van de New England Patriots, zagen we de livery voor het eerst verschijnen vanaf Times Square. Bekijk de beelden van de zwart/witte-bolide hieronder.

Progress under pressure. The first Cadillac Formula 1® Team livery is here. pic.twitter.com/u2LVwQkFL5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

A livery deserving of a double-take. pic.twitter.com/2tFhIKlX0S — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

History in motion. Our 2026 livery. pic.twitter.com/WbaoEpOoDA — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

