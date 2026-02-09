close global

Newey and Stroll at Aston Martin

LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Aston Martin vanuit Saoedi-Arabië

Vincent Bruins
Newey and Stroll at Aston Martin

Aston Martin is momenteel in Saoedi-Arabië voor de officiële lancering van de AMR26. We zagen de bolide natuurlijk al even in actie tijdens de F1-shakedown in Barcelona in naakt carbon, maar vanavond wordt de kleurstelling onthuld. Volg het hier live mee.

Er is een heleboel veranderd bij Aston Martin. Adrian Newey werd begin vorig jaar aangenomen en de AMR26 is dan ook de eerste Formule 1-auto van Aston Martin die hij heeft ontworpen. Ze hebben afscheid genomen van motorleverancier Mercedes en ze zullen vanaf dit jaar fungeren als fabrieksteam van Honda. De wagen is ontworpen in een hagelnieuwe windtunnel, een van de vele recente verbeteringen van de infrastructuur op de campus in Silverstone. Wat wel hetzelfde is gebleven, is de rijdersbezetting met Lance Stroll naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Lancering in Dhahran

De lancering wordt gehouden in Dhahran, Saoedi-Arabië waar het hoofdkwartier van Aramco is gevestigd. Aramco is de titelsponsor en brandstofleverancier van Aston Martin. Ondanks de elektrificatie van de power units, speelt brandstof juist een grotere rol. De koningsklasse stapt namelijk over op synthetische brandstoffen die CO2-neutraal moeten zijn.

Bekijk de lancering om 20:00 uur hieronder live of via deze link.

