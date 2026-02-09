Giedo van der Garde is erg te spreken over de eerste indruk die Red Bull Racing heeft achtergelaten tijdens de shakedown in Barcelona. De analist merkt op dat de formatie uit Milton Keynes direct scherp begon met de nieuwe RB22, de bolide die dit jaar voor het eerst wordt aangedreven door een krachtbron van Red Bull Ford Powertrains.

Red Bull Racing en Mercedes waren toch wel de twee wagens waar door Van der Garde naar uitgekeken werd. Terwijl eerstgenoemd team dit jaar voor het eerst met de eigen krachtbron aan de start van een Formule 1-seizoen verschijnt, was er rondom Mercedes eigenlijk vorig jaar al een hoop te doen. In de wandelgangen werd er veelvuldig gesuggereerd dat de Duitsers de zaakjes uitstekend op orde zouden hebben. Ook na de testdagen in Barcelona worden zij gezien als de te kloppen formatie.

Soepele start Mercedes

Waar sommige teams nog kampten met de nodige kinderziektes bij het aanbreken van dit nieuwe tijdperk, leek Mercedes de zaken direct goed op orde te hebben. Van der Garde zag bij Motorsport.com dat de nieuwe wagen zonder noemenswaardige problemen zijn rondjes wegtikte op het Spaanse circuit. "Ik vind Mercedes heel goed. Je zag ook gewoon de racesimulatie die ze gedaan hadden: dat was echt spectaculair. Ja, die steken er nu misschien bovenuit", zo klinkt het uiterst positief over de Duitse renstal waar dit seizoen veel van wordt verwacht. "Het is Barcelona, het is koud [in januari]. Mercedes is altijd goed in de kou."

Knap werk bij Red Bull

De grootste aandacht gaat echter uit naar de samenwerking tussen Red Bull en Ford. Van der Garde noemt het knap werk dat het team erin is geslaagd om in eigen beheer een competitieve krachtbron te bouwen die direct betrouwbaar oogt. "Ik was wel verrast dat ze veel kilometers hebben kunnen rijden, dat ze eigenlijk weinig problemen hadden met de motor zelf. Dat is echt wel een pluspunt. En de auto zag er eigenlijk best wel relatief goed uit. Ik had verwacht dat ze iets verder terug zouden staan vergeleken met de rest. Maar het concept wat ze bedacht hebben, is gewoon wel slim en goed. Ik hoop dat ze dat door kunnen trekken en dat ze er gewoon bij staan, want je wil natuurlijk wel hebben dat zo'n team gaat meestrijden - vooral met Max natuurlijk."