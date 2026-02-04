Ayao Komatsu, de huidige teambaas van Haas F1, heeft teruggeblikt op de gruwelijke crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. Komatsu onthulde dat Grosjean zijn raceschoen achterliet in het wrak van de auto, omdat zijn voet vast was komen te zitten achter de pedalen.

Komatsu was op dat moment nog de directeur van trackside engineering bij Haas. Hij vertelde bij de High Performance-podcast dat hij niet kon geloven dat iemand zo'n crash levend kon overleven. "Je kunt je niet voorstellen dat iemand hier levend uit kan komen", begon de Japanner. "Ik dacht dat het een film was. Het was zo erg dat ik het niet kon geloven. Ik dacht dat het een goocheltruc was, dat het nep was. Ik dacht dat ik het niet kon geloven, maar het was echt waar."

De gruwelijke crash in Bahrein

De crash van Grosjean in 2020 was één van de meest spectaculaire en angstaanjagende uit de recente Formule 1-geschiedenis. Na een impact van 67G spleet zijn Haas-bolide in tweeën en explodeerde het in een vlammenzee. Grosjean zat zo'n 27 à 28 seconden vast in de cockpit die in de gebroken vangrails hing.

Komatsu beschrijft het moment dat het chassis terugkwam: "Toen het chassis terugkwam, zat Romains raceschoen nog steeds vast achter het pedaal", zo vertelt hij. Grosjeans linkervoet was vast komen te zitten door de vervorming van het chassis. Om te ontsnappen, moest hij zijn voet met kracht uit zijn raceschoen trekken, waardoor deze achterbleef in het wrak. F1-coureurs dragen strakke raceschoenen om zoveel mogelijk gevoel te hebben met de pedalen, maar dat maakte het ontsnappen dus ook lastiger. Grosjean klom vervolgens op zijn sok over de vangrail.

Grosjeans ongelooflijke overlevingsinstinct

De onboardbeelden van de crash zijn niet in hun geheel openbaar gemaakt - op F1 TV bijvoorbeeld gaat het beeld nét voor de impact op zwart vanwege de korte vertraging in de verbinding -, maar het was voor Komatsu genoeg om te zien hoe Grosjean vocht. "Je kunt zien dat Romain Grosjean nooit opgaf om te overleven, niet alleen voor zichzelf, maar voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Je kunt zien dat hij nooit opgaf. Ongelooflijk", benadrukt hij.

"Elke beslissing die hij nam, was correct in de cockpit om hem uit de auto te krijgen", zo stelt Komatsu. "Op het moment dat hij realiseerde dat zijn voet vastzat... Als hij ook maar iets langer nog in die positie was gebleven om te proberen zijn been los te krijgen, dan zou hij waarschijnlijk dood zijn geweest. Hij besloot echter om terug in de cockpit te zitten, ook al stond hij in brand, om de kracht te krijgen zich anders te positioneren."