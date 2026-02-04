Andrea Kimi Antonelli heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel in de Formule 1 dit seizoen. De jonge Mercedes-coureur, die aan zijn tweede jaar in de koningsklasse begint, denkt dat de nieuwe reglementen voor een spannender en gelijkmatiger veld gaan zorgen. Teambaas Toto Wolff trapt echter op de rem.

De line-up van Mercedes bestaat dit jaar uit George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Hoewel er in de paddock nog lange tijd geruchten rondzongen over een mogelijke overstap van Max Verstappen in de toekomst, heeft Toto Wolff de afgelopen maanden toch duidelijk gemaakt dat de focus voor nu volledig op het huidige duo ligt. Het team heeft bovendien een uitstekende testweek achter de rug met de nieuwe W17, waarbij de nieuwe krachtbron (de DM01) naar verluidt sterk is. Dat zorgde zelfs voor klachten van concurrenten als Audi en Ferrari, die zich beklaagden over een vermeend 'compressietrucje'.

Antonelli is ambitieus

Antonelli begint aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse en de jonge Italiaan heeft grote doelen voor het nieuwe jaar: "Het doel is om te winnen en uiteindelijk mee te strijden om het wereldkampioenschap. Dat is mijn ambitie: winnen en tot de besten behoren. En natuurlijk is George [Russell] heel, heel sterk en absoluut klaar om voor een titel te vechten. Hij is een van de maatstaven op de grid. Ik denk dat het heel leuk gaat worden, vooral om tegen hem te racen, dus ja, ik kijk er echt naar uit", zo citeert Motorsport.com de jonge rijder.

Wolff trapt op de rem

Wolff is blij met de ontwikkeling van de jonge Italiaan, die in zijn debuutjaar al zijn eerste podiumplaats wist te behalen. De Oostenrijker heeft echter geen hoop dat Antonelli in 2026 al om de titel zal strijden en trapt op de rem: "Kimi volgt precies het traject dat we vanaf het begin hebben uitgestippeld. Nu bestaat er geen twijfel meer over zijn snelheid en zijn race-inzicht. Hij gaat zijn tweede seizoen in, kent alle circuits, kent jullie allemaal, kent de meeste andere vereisten. Dus ik ben er absoluut van overtuigd dat het een goed jaar voor hem wordt. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat we moeten verwachten dat hij constant aan de top staat, zoals George dat is. George is een van de besten, hij zit al heel lang in de Formule 1. Híj is de maatstaf, en Kimi is 19 en begint pas aan zijn tweede seizoen. We gaan zeker weer een volgende stap van hem zien, daar ben ik van overtuigd."

