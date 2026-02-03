Crash Hadjar heeft gevolgen voor budgetcap Red Bull: 'Dat ga je wel voelen' | GPFans Raceteam
Hoewel Red Bull Racing met de Red Bull Ford-motor tijdens de testweek sterk voor de dag kwam wat betreft betrouwbaarheid, was de klapper van Isack Hadjar toch fors. Het schadebedrag zou richting een half miljoen dollar gaan en dat gaat het Oostenrijkse team voelen binnen de budgetcap. In de nieuwste aflevering van de GPFans Raceteam-podcast bespreken Sebastiaan Kissing en Remy Ramjiawan het effect van de crash op Red Bull Racing.
Red Bull moest dinsdag kortstondig vrezen voor het verdere verloop van de testdagen, nadat Hadjar in de middagsessie de RB22 in de muur parkeerde. Dat het om een zware crash ging, bleek al snel. Het team moest reserveonderdelen laten invliegen om alsnog de laatste testdag af te kunnen werken. Max Verstappen vloog die week zelfs terug naar huis, maar kreeg op donderdag alsnog het signaal om terug te keren. Op vrijdag kon er namelijk tóch worden gereden, waardoor alsnog waardevolle data werd verzameld voor de ontwikkeling van de RB22.
Flink schadebedrag
Een crash is voor een nieuwkomer nooit prettig, maar als het dan gebeurt, kan dat beter tijdens een testweek zijn. “Het zat bijna op, ik heb het even genoteerd, 514.000 dollar aan schade,” aldus Ramjiawan. “Dat is een enorm bedrag in je eerste testweek. Dat wil je liever niet, maar als het dan gebeurt, dan maar hier.” De budgetcap ligt in 2026 op 215 miljoen dollar, maar dat geld had Red Bull liever anders besteed: “Een half miljoen ga je echt voelen. Dat is niet zomaar een crash geweest. Het verklaart ook waarom ze reserveonderdelen moesten laten invliegen en waarom het tot het laatste moment twijfelachtig was of Verstappen op vrijdag kon rijden.”
Eerste crash is hopelijk ook de laatste crash voor Hadjar bij Red Bull
Hoewel het voor Hadjar pijnlijk is om direct de nieuwe auto in de muur te zetten, ziet het duo het niet als funest voor zijn seizoen. “Laten we hopen dat dit het dan was voor Hadjar,” aldus Kissing. “Dat hij niet tijdens het openingsweekend in Australië weer in de muur eindigt in de eerste ronde. Laten we zeggen dat hij nu in ieder geval van die vloek af is.”
Luister hier de volledige podcast.
