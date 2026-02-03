De Ferrari SF-26 heeft een goede indruk achtergelaten tijdens de recente shakedown in Barcelona, maar het gerucht gaat dat Lewis Hamilton achter de schermen niet tevreden is. Het werpt een schaduw over de veelbelovende performance van de nieuwe bolide van de Scuderia, en of de Ferrari inderdaad zo goed is als het leek.

Hamilton zelf was na de eerste meters in de SF-26 opvallend positief, in vergelijking met de maanden daarvoor. De zevenvoudig wereldkampioen sprak van productieve testsessies en noemde de nieuwe 2026-auto's leuker om te besturen dan de vorige generatie ground-effect auto’s. De wegligging zou scherper zijn en de auto makkelijker te corrigeren bij overstuur, wat allemaal wijst op een competitieve basis. Het staat in schril contrast met zijn uitspraken eind vorig jaar, toen hij nog zei helemaal niet uit te kijken naar het seizoen. Een uitspraak die hij later terugbracht naar de hitte van de frustratie na een rampzalig eerste jaar bij Ferrari.

Grootste uitdaging in carrière

De zevenvoudig wereldkampioen noemt de reglementswijzigingen voor dit jaar de grootste uitdaging uit zijn twintigjarige carrière. Vooral het managen van de nieuwe krachtbron, waarbij de elektrische energie en de verbrandingsmotor een 50-50 verdeling kennen, is volgens Hamilton een enorme aanpassing voor de coureurs. De Brit daagde zichzelf uit op elk vlak binnen Ferrari, om het team weer naar de top te krijgen. Zo voerde hij onder andere een succesvolle lobby om zijn race-engineer, Ricardo Adami, te laten vervangen door een nieuwe kracht, Cedric Michel-Grosjean, die zijn communicatiestijl beter begrijpt. Ook ging hij nauw in gesprek met technisch directeur Loic Serra, om ervoor te zorgen dat de auto van dit jaar meer van zijn 'DNA' bevat, nadat hij merkte dat de auto van vorig jaar volledig op de rijstijl van Charles Leclerc was afgestemd.

Kritische blik van de concurrentie

De rivaliserende teams kijken met een mix van bewondering en scepsis naar de vroege vorm van Ferrari en Hamilton. Binnen het kamp van Mercedes heerst vooral een waakzame houding. De SF-26 was snel, maar ze kijken met argusogen naar de agressieve aerodynamica van Ferrari. Bronnen binnen Mercedes en andere teams zeggen dat de SF-26 lastig te besturen is, en dat Hamilton regelmatig worstelde in bocht 10, wat zou wijzen op een nerveuze achterkant. Toto Wolff zei eerder al dat Hamilton bij Ferrari voor een enorme uitdaging staat, maar dat zijn grootheid hem erdoorheen zal slepen, zodra hij de auto onder controle heeft.

Red Bull Racing focust zich op hun eigen radicale ontwerp en nieuwe eigen motor, maar Christian Horner waarschuwt voor de 2026-krachtbronnen in het algemeen. De Red Bull-teambaas erkende eerder al dat Ferrari een enorme voorsprong heeft qua ervaring met motoren. Ondanks de snelle tijden van Ferrari, zetten analisten en rivalen de SF-26 op basis van de testdata momenteel nog net achter Mercedes, McLaren en Red Bull in de pikorde voor dit jaar, vanwege de onvoorspelbaarheid op de baan.

McLaren-topman Zak Brown is zelfverzekerd over de eigen koers, ondanks de sterke start van Ferrari. Experts zoals Craig Scarborough hebben echter gezien dat Ferrari voor de SF-26 de ophangingsfilosofie van McLaren heeft gekopieerd. Rivalen waarschuwen echter dat Ferrari in dezelfde 'val' kan trappen als McLaren vorig jaar: een systeem dat in theorie werkt, maar niet 'matcht' met de rijstijl van de coureurs.

Vroege pikorde en de weg vooruit

Al met al haalt Ferrari de krantenkoppen met de recordtijden van Hamilton, maar de consensus in de paddock is dat de strijd tussen de 'Top 4' (Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari) extreem nauw is. Mercedes en McLaren zijn op dit moment de absolute topfavorieten, terwijl Ferrari een groeiende outsider is, en Red Bull zich in een onzekere overgangsfase bevindt. De betrouwbaarheid van de nieuwe duurzame brandstoffen en hybride-systemen zal de doorslag geven tijdens de officiële tests in Bahrein later deze maand. De ware krachtsverhoudingen worden pas echt duidelijk tijdens de seizoensopener in Australië volgende maand.

