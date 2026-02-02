Unieke nationaliteit in F1: Paraguayaanse coureur zet handtekening onder Mercedes-contract
Nooit eerder in de geschiedenis van de Formule 1 hebben we een Paraguayaanse coureur gezien, in wat voor rol dan ook. Daar komt in 2026 verandering in. Joshua Dürksen heeft namelijk zijn handtekening mogen zetten onder een contract van Mercedes.
Dürksen werd geboren in de hoofdstad van Paraguay, Asunción. Zijn overgrootvader was een Duitse immigrant, en daar komt de Duitse naam dan ook vandaan. Zijn ouders komen uit de Chaco-regio. Hij maakte weinig indruk in de kartsport in tegenstelling tot de autosport. Dürksen debuteerde in 2019 in de Formule 4, waar hij races won in de Italiaanse en Duitse kampioenschappen en vicekampioen werd in de Arabische klasse. Hij had het lastig in de Formule Regional en sloeg de FIA Formule 3 over. De FIA Formule 2 paste veel beter bij hem. In twee seizoenen met het debuterende AIX Racing heeft hij vier races gewonnen en nog eens zeven keer op het podium gestaan. Dürksen zien we in 2026 opnieuw in F2, maar dan bij Invicta Racing als teamgenoot van F3-kampioen Rafael Câmara. De afgelopen twee F2-kampioenen, Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli, kwamen bij Invicta vandaan.
Dürksen kijkt uit naar succes bijdragen bij Mercedes
Dürksen is de vijfde Mercedes F1-coureur voor 2026. George Russell en Kimi Antonelli zijn natuurlijk de twee vaste coureurs. Frederik Vesti maakt promotie van testcoureur naar reservecoureur na het vertrek van Valtteri Bottas naar Cadillac. Dürksen vult het gat van de test- en ontwikkelingscoureur op en zal aan de slag mogen gaan met de oudere TPC-bolides. F1 Academy-kampioen Doriane Pin werd anderhalve week geleden als ontwikkelingscoureur aangekondigd.
"Ik ben ontzettend verheugd om me bij het Mercedes F1-team te voegen als ontwikkelingscoureur", vertelde Dürksen. "Ik kan niet wachten om met deze jongens aan de slag te gaan en om het team te helpen dit jaar successen te boeken. Ik kijk uit naar wat er komen gaat."
