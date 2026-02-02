close global

Russell loopt wondje op tijdens testdag door botsing met W17

Redactie
George Russell heeft de eerste blessure van 2026 opgelopen. Het blijft echter bij minimale schade: de Engelsman hield er slechts een klein wondje aan over, veroorzaakt door de W17 van Mercedes.

Russell presenteerde maandag samen met het team het nieuwe wapenfeit voor 2026, al was de wagen vorige week in Barcelona al op de baan te zien. Daar ging Mercedes voortvarend te werk en bleek het van de elf teams de absolute kilometervreter. Of het team ook daadwerkelijk de snelste auto heeft gebouwd, zal later in het seizoen moeten blijken.

Russell loopt wondje op

Op social media laat Mercedes zien hoe Russell zijn blessure opliep tijdens de testweek in Barcelona. Bij het over de auto buigen in de pitbox stootte de Brit met zijn linkerbeen tegen de zijkant van de voorvleugel. Daarbij liep de vijfvoudig Grand Prix-winnaar slechts een klein wondje op, waardoor de schade gelukkig beperkt bleef.

