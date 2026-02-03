De RB22 van Red Bull Racing was één van de meer opvallende F1-auto's bij de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het interessantste gedeelte is niet alleen het concept van de sidepods, maar ook de manier waarop de auto van Max Verstappen en Isack Hadjar ontwikkeld is.

Red Bull besloot om meteen de eerste twee dagen in actie te komen in Spanje. Hadjar klokte de snelste tijd met een 1:18.159 na 107 ronden. Verstappen nam de dinsdagochtend op zich, maar voltooide niet meer dan 27 ronden aangezien het al gauw begon te regenen. In de natte omstandigheden legde Hadjar wat meer kilometers af door 56 ronden te voltooien, maar de testdag eindigde in de bandenstapels. Red Bull moest wachten op reserveonderdelen vanuit Milton Keynes en dus kon Verstappen pas op vrijdag weer in actie komen. Na 118 ronden had de viervoudig wereldkampioen een beste tijd van 1:17.586 staan, iets meer dan een seconde langzamer dan de snelste man, Lewis Hamilton in de Ferrari.

Invloed van Adrian Newey

Adrian Newey was tot midden 2024 de hoofdontwerper bij Red Bull Racing en het is te zien dat hij betrokken was bij de basis van de 2026-auto. Als je kijkt naar hoe het bodywork gevormd is rond de cockpit en boven de sidepods, dan zou je kunnen zeggen dat Newey daarachter zit. De vorm van de monocoque is waarschijnlijk ook hetgeen waar teams als eerste aan beginnen, wanneer ze de potlood oppakken. Kijken we naar de rest van de RB22, dan vinden we niet het typische Newey-ige terug.

Opvallende sidepods

De sidepods zijn het opmerkelijkste onderdeel van de nieuwe Red Bull. Die zijn namelijk heel klein aan de voorkant, maar lopen daarna een klein beetje naar buiten. Het zijn nét niet zero-sidepods, zoals we die in 2022 op de Mercedes zagen. De luchtstroom is ieder geval anders dan bij alle andere Formule 1-teams. Waarschijnlijk zitten alleen nog de radiatoren voor de olie en het water in de sidepods en is de intercooler naar achteren gegaan in de power unit. Dit kan zorgen voor een betere gewichtsverdeling.

Naar verluidt is de intercooler ook nog eens gemaakt met een 3D-printer met hulp van Ford. Ford Racing-directeur Mark Rushbrook liet tijdens de winterstop weten dat de Amerikaanse autogigant veel meer betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de Red Bull Ford DM01-motor en dat 3D-printen daar deel van uitmaakte. Het gebruik van een 3D-printer kan een onderdeel een stuk lichter maken.

'Tractor'-tijdperk van Red Bull eindelijk voorbij

Het grootste probleem bij Red Bull zat niet in de 2026-auto zelf, maar de manier van het ontwikkelen ervan. "Die problemen lijken ondertussen verleden tijd", legt technisch analist Vincent Bruins uit. "Red Bull is bezig met de bouw van een gloednieuwe windtunnel, maar voor de RB22 hebben de engineers nog gebruik moeten maken van de oude locatie in Bedford, die stamt uit de Koude Oorlog. Red Bull had de groundeffect-reglementen meteen onder de knie vanaf 2022, maar raakte op een gegeven moment een plafond bij het verder ontwikkelen van de bolide. Ze gingen de verkeerde kant op, vanwege correlatieproblemen: de data uit de windtunnel bleek voor geen meter te kloppen met de data van de auto op de baan."

Onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies besloot Red Bull vorig jaar om de 2025-auto verder te ontwikkelen, maar dat was niet alleen om Verstappen te helpen in de strijd om het wereldkampioenschap tegen McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri. Bruins vervolgt: "Ze moesten er namelijk achter komen waarom de data niet klopte. Als de luchtstroom in de windtunnel niet overeenkomt met wat er op het circuit gebeurt, geen wonder dat je dan een 'tractor' krijgt. Maar het lijkt erop dat het 'tractor'-tijdperk voorbij is bij Red Bull. Dankzij de focus te verleggen van de 2026-auto zelf naar de manier van het ontwikkelen ervan, heeft het team een mogelijke sprong kunnen maken."

Verder was Verstappen tijdens de gehele week in Barcelona ziek. "Om dan toch nog 118 ronden te rijden en iets meer dan een seconde van de snelste tijd te zitten, terwijl er naar verluidt niet echt gepusht is, is gewoon prima", concludeert Bruins. "Tevens lijken berichten over oververhittingsproblemen van de Red Bull Ford-power unit overdreven. Uiteraard is het lastig om na één shakedown te zeggen hoe de pikorde is, maar persoonlijk maak ik me helemaal geen zorgen over hoe Red Bull en Verstappen gaan presteren. Ik denk dat we gewoon het Wilhelmus weer gaan horen na Grands Prix."

