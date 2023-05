Remy Ramjiawan

Alpine-CEO Laurent Rossi heeft de afgelopen week uitgehaald naar zijn eigen team voor de ondermaatse prestaties in 2023. De leiding van het Franse team zou niet tevreden zijn met Otmar Szafnauer als teambaas en Formu1a weet te melden dat de formatie daarom contact heeft opgenomen met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Rossi heeft de stand in het kampioenschap ook gezien en Alpine is op plek zes terug te vinden. De Fransman vindt dat de renstal, gezien de hoeveelheid geld en middelen, een aantal plekken hogerop had moeten staan. Szafnauer koos begin 2022 ervoor om de overstap van Aston Martin naar Alpine te maken, maar voorlopig lijkt de weg omhoog nog niet te zijn ingezet. Rossi houdt Szafnauer als teambaas dan ook verantwoordelijk voor de teleurstellende resultaten in 2023.

Szafnauer op de schopstoel

"Het is niet allemaal Otmar zijn schuld, maar hij draagt wel de verantwoordelijkheid. Hij is ingehuurd om doelen te bereiken, die we op dit moment niet halen. We zijn laat begonnen in vergelijking met de anderen en er ligt een moeilijk jaar voor ons", zo laat Rossi optekenen. Vooral het gebrek aan vooruitgang stoort hem dan ook. "Ik accepteer fouten, maar niet dat ze twee keer gemaakt worden. Dat betekent dat ze niet leren van de fouten."

Eric Boullier

Binotto gepolst

Volgens het Italiaanse medium is er ook al contact opgenomen met Binotto om de Roemeens Amerikaan te vervangen, maar de voormalig teambaas van Ferrari zou beleefd hebben afgewezen. Toch is daarmee de zoektocht nog niet voorbij en lijkt Szafnauer alsnog op termijn plaats te moeten maken. Alpine zou namelijk na de afwijzing van Binotto met Eric Boullier hebben gesproken. De Fransman was van 2009 tot en met 2011 al de teambaas van Alpine, toen de renstal nog als Renault door het leven ging.