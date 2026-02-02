De testdagen in Barcelona zitten erop en voor het eerst waren vorige week de gloednieuwe auto's op de baan. Dat wil niet zeggen dat er niet nog een paar officiële lanceringen op de planningen staan. Op maandag is het tijd voor het moment voor Mercedes, die vanaf 12:30 uur de nieuwe bolide gaan tentoonstellen.

De Mercedes W17 is de nieuwe Formule 1-wagen van het Mercedes-team voor het wereldkampioenschap van 2026. Deze bolide markeert Mercedes’ start in een volledig nieuw tijdperk van de sport, met een compleet herzien technisch reglement dat onder andere actief aerodynamica en een vernieuwde hybride aandrijflijn met bijna gelijke verdeling tussen elektrische en verbrandingskracht vereist. Na de eerste testweek in Barcelona zijn de eerdere geruchten nóg hardnekkiger geworden: de Zilverpijlen zouden namelijk eindelijk weer beschikken over materiaal om mee te gaan doen om de wereldtitel.

Onthulling om 12:30 uur

Terwijl de wagen dus al op de baan is geweest, gaan we op maandag nog een officiële lancering zien. Om 12:30 uur gaat de online liverstream van het team van start en zullen we onder meer Toto Wolff, George Russell en Kimi Antonelli gaan horen over het aankomende jaar. Hieronder valt de livestream vanaf begin tot eind te volgen.

