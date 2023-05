Remy Ramjiawan

Donderdag 11 mei 2023 18:39 - Laatste update: 18:45

Formule 1-coryfee Joe Saward moet toegeven dat hij de mogelijke samenwerking tussen Aston Martin en Honda niet helemaal had zien aankomen, maar vindt het eigenlijk wel een logische keuze. De Japanners zijn op zoek naar een nieuwe partner, aangezien Red Bull vanaf 2026 de handen ineen slaat met Ford.

Hoewel er nog geen handtekening onder een samenwerking is gezet, lijken alle pijlen te wijzen naar een partnerschap tussen Aston Martin en Honda. Diverse bronnen weten te melden dat de twee partijen met elkaar in gesprek zijn over een toekomstige samenwerking en het zou voor beide partijen uitkomst bieden. Aston Martin is op dit moment nog één van de klantenteams van Mercedes, maar wil het team echt gaan meedoen om de prijzen, dan lijkt een exclusieve motordeal onvermijdelijk.

Artikel gaat verder onder video

Logische combinatie

Saward was afgelopen weekend aanwezig in Miami en daar heeft hij het één en ander opgepikt, zo laat hij weten in zijn blog. "Een ander gerucht dat steeds sterker wordt, is dat Aston Martin op de één of andere manier een deal gaat sluiten met Honda voor motoren in 2026. Dit is een vreemd idee, maar wel een dat voor beide partijen logisch is. Honda kan geen andere geschikte partner vinden in de Formule 1 en Aston Martin kan het zich niet veroorloven zijn eigen motoren te bouwen, want het team/autobedrijf kost al genoeg", zo legt hij uit.

Lance Stroll & Fernando Alonso

Honda moet scherven bij elkaar rapen

Honda heeft in zijn ogen een puinhoop gecreëerd door de aanstelling van het nieuwe management. De voorgangers kozen namelijk bewust voor een afscheid van de Formule 1, om zich als merk te kunnen richten op de elektrificatie, maar inmiddels is bekend dat Honda van plan is om weer terug te keren naar de koningsklasse. In februari moesten de motorfabrikanten zich aanmelden bij de FIA om vanaf 2026 mee te mogen doen en daar pronkt ook de naam van de Japanse autoleverancier. "Dat management is sindsdien weggestuurd, maar de genomen beslissingen kunnen niet allemaal worden hersteld. Als je een dure vaas kapot slaat, kun je alleen maar hopen dat je de stukjes bij elkaar kunt schrapen", zo omschrijft Saward de situatie.

Fernando Alonso, McLaren-Honda, 2015

Partnerschap zonder Alonso

Aston Martin is op de achtergrond bezig om de faciliteiten te moderniseren en de nieuwe windtunnel moet binnen afzienbare tijd ook operationeel zijn. Honda zou daarnaast niet alleen de motoren kunnen leveren, op den duur kan het Japanse merk het team in zijn geheel overnemen, zo verwacht Saward. "Honda zou het geheel op een gegeven moment kunnen overnemen (Lawrence Stroll zal het waarschijnlijk willen verkopen zodra de racecarrière van zijn zoon voorbij is), maar Honda zal geen zaken willen doen met Fernando Alonso." De Japanners zouden nog steeds moeite hebben met de opmerking die Spanjaard in 2015 maakte. Destijds reed McLaren met Honda-motoren die nog niet betrouwbaar waren en Alonso vergeleek de power unit met een GP2-motor (Formule 2-motor red.).