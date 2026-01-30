Piastri over nieuwe F1-regels in 2026: "Het zijn compleet andere auto's"
Oscar Piastri heeft zich voor het eerst laten horen dit seizoen na de eerste testdagen in Barcelona. De Australische coureur denkt niet dat er één specifiek gebied is waar teams zich op kunnen focussen om een voordeel te behalen, maar dat het allemaal van veel verschillende dingen afhangt. Hij weet dat er werk aan de winkel is.
De eerste week in Barcelona zit erop en dus kunnen de coureurs voor het eerst een kleine inschatting maken hoe de vork in de steel zit: "Ik denk dat er veel gebieden zijn waar de teams een groot verschil kunnen maken", zo citeert Motorsport.com Piastri. De Formule 1 staat voor een grote 'technische reset' met lichtere, smallere en kortere auto's, een minimumgewicht van 770 kilogram en de komst van actieve aerodynamica. Ook de krachtbron verandert ingrijpend, met een 50/50-verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrische energie, waarbij het elektrische vermogen verdrievoudigt naar 350 kW. Genoeg om aan te werken dus.
Andere rijervaring
De coureur die zijn eerste meters maakte in de nieuwe McLaren MCL40, geeft aan dat de auto heel anders aan zal voelen dan de bolides van voorheen en dat het een uitdagend concept zal worden. "Het zijn compleet andere auto's, compleet andere motoren dan wat we de afgelopen drie à vier jaar hebben gehad, dus dat is precies waar deze test voor bedoeld is. Ik denk dat we nu al een paar dingen hebben geïdentificeerd die we aan de auto kunnen verbeteren om hem prettiger te laten aanvoelen. Ze zullen allemaal anders zijn dan wat we gewend zijn, dus het is vooral zoeken naar alle problemen en daarna proberen de auto sneller te maken."
Goed beeld krijgen
McLaren heeft een berekende strategie gekozen in de ontwikkeling van de MCL40 door de eerste dag van de officiële wintertests over te slaan om zo tijd te winnen in de fabriek. Het team wil een zo goed mogelijk begrip hebben van de basis van de auto voordat ze met grote updates gaan komen. "Natuurlijk zijn er nieuwe motoren om te leren kennen, maar ook de hele filosofie van de auto is compleet anders, met minder downforce. Daar moet je aan wennen: hoe alles aanvoelt, hoe verschillend dat is. Zo snel mogelijk een goed beeld krijgen en een goede richting vinden om de auto sneller te maken en prettiger te laten aanvoelen, dat is altijd het doel."
