Het team van Mercedes kijkt tevreden terug op de testweek in Barcelona. Het team komt vrijdag niet meer in actie, want het heeft, net als Racing Bulls, al drie van de vijf testdagen gereden. Trackside engineer Andrew Shovlin onthult dat het vooraf opgestelde programma volledig is afgewerkt en wijst op positieve signalen.

Begin deze week begon de eerste echte shakedown van de Formule 1-teams. Mercedes werd tijdens de winterstop al als favoriet bestempeld, mede door de signalen over de motor. Dat moet natuurlijk nog blijken, maar de power unit is in elk geval betrouwbaar gebleken. Het team ligt dan ook goed op schema en kan in Bahrein al aan de slag met de afstelling van de wagens.

Artikel gaat verder onder video

Tevredenheid overheerst

Shovlin kijkt tevreden terug: "Vanuit betrouwbaarheidsoogpunt is het voor ons een goede week geweest. De auto heeft het mogelijk gemaakt om op alle drie de dagen precies het programma af te werken dat we voor ogen hadden, en dat was ook wat we hoopten toen we naar Barcelona kwamen." Dat de wagen direct probleemloos kon rondrijden, ziet Shovlin als een hoogtepunt: "Dat is een enorme bevestiging van het harde werk van iedereen in Brackley en Brixworth om deze auto tot leven te brengen. Daarnaast hebben we goede vooruitgang geboekt bij enkele van de uitdagingen die we op dag één en twee tegenkwamen, wat zeer positief is."

Afstellingen

Toch is het werk nog lang niet klaar: "Dat gezegd hebbende hebben we ons in Barcelona vooral gericht op het valideren van de W17. In Bahrein zullen we overstappen op het verkennen van verschillende afstellingen, iets wat je hier niet kunt doen vanwege de koude omstandigheden. Dat zal ons een veel beter beeld geven van de relatieve capaciteiten van de auto naarmate we richting het seizoen 2026 toewerken."

Gerelateerd