Isack Hadjar staat voor een immense uitdaging als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing aankomend Formule 1-seizoen. Alhoewel de nieuwe reglementen van dit jaar het speelveld wellicht wat meer gaan gelijk trekken, is voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe sceptisch over de kansen van de jonge Parijzenaar om het gat met Verstappen te dichten. Sterker nog, hij denkt dat het verschil tussen de twee zelfs nog groter zou kunnen worden dan het was bij voorgaande teammaten van de Nederlander, zo laat hij weten in The Red Flags Podcast.

De geschiedenis leert dat Verstappen zijn teamgenoten altijd de baas is geweest. Liam Lawson begon afgelopen jaar het seizoen naast Verstappen, nadat Sergio Pérez door de Oostenrijkse renstal aan de kant was geschoven. Na twee teleurstellende Grand Prix-weekends werd Lawson echter teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, waarna Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. Ook Tsunoda wist het hoge niveau van Verstappen niet bij te benen, en dit jaar zullen we hem niet meer terug zien op de grid. Het stoeltje wordt dit jaar warm gehouden door Isack Hadjar. De voormalig Racing Bulls-coureur kende afgelopen seizoen een prima debuut bij het zusterteam, met een podiumplaats in Zandvoort als hoogtepunt.

Theo Newey en de nieuwe RB22

Hinchcliffe erkent dat de nieuwe reglementen een rol kunnen spelen, maar wijst erop dat de verhoudingen tussen Verstappen en zijn teammaten in het verleden niet zijn veranderd door reglementswijzigingen. Een belangrijk verschil is echter dat de RB22 - de auto voor dit jaar - niet door Adrian Newey is ontworpen: "Dit is wel de eerste keer dat de auto niet door Newey is ontworpen", klinkt het. Volgens de Canadees ontwerpt Newey auto's die sneller zijn, maar minder vergevingsgezind voor de coureur: "Hij geeft niet om het gevoel van de coureurs. Hij bouwt vooral de snelste auto. Newey zegt: jullie kijken maar hoe jullie ermee gaan rijden. Dat is jullie taak. Mijn taak is om de auto sneller te maken." Het vertrek van Newey zou de RB22 dus vergevingsgezinder en meer allround kunnen maken.

Nieuwe reglementen en mentale capaciteit

Een vergevingsgezindere auto zou "in het voordeel van Hadjar kunnen werken", aldus Hinchcliffe: "Het zal dan lijken alsof hij degene is die de kloof met Max heeft gedicht. Maar er speelt wel meer mee. Hij is natuurlijk enorm getalenteerd en met een nieuw reglement heeft hij in principe net zo veel kans als ieder ander." Toch gelooft Hinchcliffe niet dat de kloof kleiner zal worden. De nieuwe reglementen van dit jaar brengen onder andere een 50/50-verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen met zich mee, waarbij de coureurs actief energie moeten beheren: "We lezen nu allemaal over zaken, die dit jaar het verschil kunnen maken", klinkt het. "Maar er is niemand op de grid die meer mentale capaciteiten heeft dan Verstappen."

