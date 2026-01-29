Alonso, ondanks tegenslagen bij Aston Martin, nog altijd optimistisch: "We gaan het zien"
Alonso, ondanks tegenslagen bij Aston Martin, nog altijd optimistisch: "We gaan het zien"
Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft van zich laten horen over de situatie bij Aston Martin. De Spanjaard geeft bij de Spaanse televisie aan dat hij hoopt donderdag nog in actie te kunnen komen voor het team en stelt dat hij redelijk enthousiast is over de AMR26.
Het team van Aston Martin heeft nog geen vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe seizoen. Net als Williams heeft het groene team tijdens de shakedownweek in Barcelona nog geen meter gereden. Volgens diverse berichten verloopt de integratie van de Honda-krachtbron niet optimaal en heeft ook de assemblage van de wagen voor vertraging gezorgd. Het team liet via social media weten te hopen donderdag dan wel vrijdag in actie te komen op het Spaanse circuit, maar voorlopig is er nog geen wagen uit Silverstone de baan op gegaan.
Alonso optimistisch
Alonso wordt door La Sexta gevraagd of Aston Martin op donderdag nog in actie komt: “Ja, ik denk het wel.” Toch blijft er momenteel niet veel tijd meer over van de testsessie op donderdag. Op de vraag of Alonso vertrouwen heeft in de wagen, is hij ook helder: “Zolang ik er zelf niet in zit, weet ik het niet, maar ik ben wel enthousiast. We gaan het zien,” legt hij uit.
Nieuw reglement
De Spanjaard rijdt al sinds 2001 in de sport en heeft diverse reglementswijzigingen meegemaakt. Op de vraag of hij ernaar uitkijkt, antwoordt hij: “Voorlopig niet, maar dat komt wel in Australië. Ik ben verder blij om weer terug te zijn en het is goed dat de fans na zo’n 22 à 23 jaar nog steeds enthousiast zijn. Dat waardeer ik.”
