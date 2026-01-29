Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Barcelona

We zijn halverwege de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd.

Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, was het snelst op de eerste dag in de Red Bull. Het was echter Esteban Ocon in de Haas die de meeste kilometers maakte. Op de tweede dag regende het veel en dus kwamen alleen Ferrari en Red Bull in actie. Max Verstappen klokte de beste tijd, terwijl Hadjar de middagsessie afsloot met een crash. Haas kon niet zoveel kilometers maken op de derde dag vanwege betrouwbaarheidsproblemen, iets waar Audi ook mee kampt. Mercedes voltooide maar liefst 183 ronden met een één-twee voor Kimi Antonelli en George Russell. Aston Martin arriveerde pas op de woensdagavond en Williams zal überhaupt niet in actie komen.

Testprogramma's

Ieder Formule 1-team mag op slechts drie van de vijf dagen in actie komen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Team Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag McLaren ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ Mercedes ✔ ✖ ✔ ? ? Red Bull ✔ ✔ ✖ ? ? Ferrari ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ Williams ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ Racing Bulls ✔ ✖ ✔ ? ? Aston Martin ✖ ✖ ✖ ? ? Haas ✔ ✖ ✔ ? ? Audi ✔ ✖ ✔ ? ? Alpine ✔ ✖ ✔ ? ? Cadillac ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

Overzicht teams

Na de eerste drie dagen heeft Mercedes de grootste afstand afgelegd. Het aantal ronden kan hier en daar een beetje afwijken, omdat in- en out-laps soms wel en soms niet worden meegerekend.

Team Totale ronden Totale kilometers Mercedes 332 1546 Racing Bulls 207 964 Haas 196 913 Red Bull 185 862 Alpine 183 852 Ferrari 121 563 Audi 95 442 McLaren 74 335 Cadillac 44 205 Aston Martin 0 0 Williams 0 0

Overzicht motorleveranciers

Mercedes staat na de eerste drie dagen niet alleen als team bovenaan, maar ook als motorleverancier.

Motorleverancier Totale ronden Totale kilometers Mercedes 589 2743 Red Bull Ford 392 1826 Ferrari 361 1681 Audi 95 442 Honda 0 0

