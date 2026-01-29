close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Barcelona

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Barcelona

Vincent Bruins
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

We zijn halverwege de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd.

Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, was het snelst op de eerste dag in de Red Bull. Het was echter Esteban Ocon in de Haas die de meeste kilometers maakte. Op de tweede dag regende het veel en dus kwamen alleen Ferrari en Red Bull in actie. Max Verstappen klokte de beste tijd, terwijl Hadjar de middagsessie afsloot met een crash. Haas kon niet zoveel kilometers maken op de derde dag vanwege betrouwbaarheidsproblemen, iets waar Audi ook mee kampt. Mercedes voltooide maar liefst 183 ronden met een één-twee voor Kimi Antonelli en George Russell. Aston Martin arriveerde pas op de woensdagavond en Williams zal überhaupt niet in actie komen.

Testprogramma's

Ieder Formule 1-team mag op slechts drie van de vijf dagen in actie komen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

TeamMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
McLaren
Mercedes??
Red Bull??
Ferrari
Williams
Racing Bulls??
Aston Martin??
Haas??
Audi??
Alpine??
Cadillac

Overzicht teams

Na de eerste drie dagen heeft Mercedes de grootste afstand afgelegd. Het aantal ronden kan hier en daar een beetje afwijken, omdat in- en out-laps soms wel en soms niet worden meegerekend.

TeamTotale rondenTotale kilometers
Mercedes3321546
Racing Bulls207964
Haas196913
Red Bull185862
Alpine183852
Ferrari121563
Audi95442
McLaren74335
Cadillac44205
Aston Martin00
Williams00

Overzicht motorleveranciers

Mercedes staat na de eerste drie dagen niet alleen als team bovenaan, maar ook als motorleverancier.

MotorleverancierTotale rondenTotale kilometers
Mercedes5892743
Red Bull Ford3921826
Ferrari3611681
Audi95442
Honda00

Gerelateerd

Formule 1 Circuit de Barcelona-Catalunya 2026-reglement Formule 1-testdagen

Net binnen

Schumacher: 'Verstappen en Russell gaan in 2026 vechten om wereldtitel'
FORMULE 1

Schumacher: 'Verstappen en Russell gaan in 2026 vechten om wereldtitel'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Olav Mol verklaart grote hoeveelheid stilgevallen auto's in Barcelona:
Rode vlaggen Barcelona

Olav Mol verklaart grote hoeveelheid stilgevallen auto's in Barcelona: "Ingecalculeerd"

  • 1 uur geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Red Bull maakt verdere testprogramma bekend
Liveblog Barcelona-shakedown

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Red Bull maakt verdere testprogramma bekend

  • 2 uur geleden
  • 6
 Norris geniet van overgenomen privilege van Verstappen:
Lando Norris

Norris geniet van overgenomen privilege van Verstappen: "Dat is een goed gevoel"

  • 2 uur geleden
  • 5
 Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Barcelona
Barcelona-shakedown

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Barcelona

  • 3 uur geleden
Nieuwe veiligheidsmaatregel van FIA gedemonstreerd bij Red Bull-crash Hadjar
Knipperlichten

Nieuwe veiligheidsmaatregel van FIA gedemonstreerd bij Red Bull-crash Hadjar

  • Vandaag 06:57
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders:
50.000+ views

Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"

  • 13 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x