Williams slaat de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya over vanwege problemen met de nieuwe 2026-wagen. Alpine maakte soortgelijke problemen mee in 2024. Bij de twee teams gebeurde het onder één en dezelfde technisch directeur: Matt Harman. David Sanchez, die nu aan het roer staat van de technische afdeling van Alpine, kon zijn lach over deze situatie niet verbergen.

In de eerste drie seizoenen nadat Renault was getransformeerd tot Alpine, werd de Franse formatie vijfde, vierde en zesde bij de constructeurs. Hier en daar werd er een podium gescoord en Esteban Ocon won zelfs in Hongarije. Dat de bolide van 2024 zo'n stap achteruit was, kwam dan ook als een verrassing. Alpine kwam er maar niet uit met het chassis en later werd bevestigd dat de auto ook flink boven het minimumgewicht zat. Harman was tot maart 2024 de technisch directeur van Alpine en maakte halverwege 2025 de overstap naar Williams.

Harman lijkt problemen met zich mee te nemen

Onder Harman komen nu dezelfde problemen naar voren, maar dan dus bij Williams. Het team uit Grove heeft tijdens de ontwikkeling een achterstand opgelopen en is daarom genoodzaakt de wintertest in Barcelona over te slaan. Teambaas James Vowles heeft zojuist in een statement duidelijk gemaakt dat verhalen over dat de Williams ook te zwaar zou zijn, "overdreven" zijn, maar de problemen met het chassis en het gewicht werden zeker niet uitgesloten.

Dat soortgelijke problemen bij Alpine en Williams onder dezelfde technisch directeur gebeuren, is natuurlijk opvallend, maar niet geheel verrassend. Vowles "staat achter de beslissing" om de shakedown van deze week over te slaan, maar Sanchez waarschuwt Williams dat het lastig is om hiervan nog te herstellen. Alpine finishte tijdens de eerste twintig races van 2024 niet hoger dan negende, en het is afwachten wat de impact van de vertragingen bij Williams gaat zijn aankomend seizoen.

Er kan altijd wel iets fout gaan

"Oh, echt?!", vroeg Sanchez verbaasd, en stiekem lachend, toen tijdens de Alpine-lancering door SoyMotor werd opgemerkt dat Williams niet zou meedoen aan de shakedown. Over hoe F1-teams vertragingen op kunnen lopen, zei Sanchez: "Wanneer je het ontwikkelingsplan opstelt, heb je vaak wel een idee over de tijdlijn, maar dit zijn zulke complexe projecten dat er altijd wel iets fout kan gaan. Bij Alpine gebeurde dit twee jaar geleden, bij de start van 2024. De homologatie van het chassis doorstond de test niet, en daardoor kwam het team in grote problemen om te proberen zich daarvan te herstellen."

