De gloednieuwe auto van Ferrari viel stil tijdens een korte shakedown, direct na de lancering van de wagen. Was het een bewuste actie van de Italiaanse grootmacht, of een pijnlijke misser? In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastian Kissing en F1-verslaggever Jan Bolscher de situatie.

Ferrari lanceerde afgelopen week de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc dit seizoen de strijd aangaan. Hamilton kreeg vervolgens de eer om het eerste rondje van de nieuwe wagen te doen op Fiorano. Maar aan die eer leek al gauw een einde te komen. De Brit kwam het rechte stuk op om het eerste rondje te voltooien, maar kwam net na de brug tot stilstand. Dat was vlakbij de ingang van de korte pitstraat. De Ferrari-monteurs renden naar de auto om deze veilig te stellen en terug te brengen naar de garage. Op Sky Italia werd vervolgens uitgelegd dat Hamilton expres stil ging staan om het aantal kilometers dat verreden mag worden, te maximaliseren. Je mag maar 15 kilometer afleggen tijdens een shakedown. Omdat het circuit van Fiorano 2976 meter is, kun je maximaal vijf rondjes doen.

Hamilton viel stil tijdens shakedown Ferrari

Kissing snijdt het onderwerp aan in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam: "Ferrari heeft een shakedown gedaan, zij mochten vijftiten kilometer verrijden. Maar dat ging niet helemaal lekker, want die Ferrari viel stil." Bolscher haakt in: "Ja, dat is een paar jaar terug ook als eens gebeurd. Toen deden ze ook een shakedown na de lancering, en toen viel die ook stil. Ik vind het een beetje des Ferrari, al werd er in de Italiaanse media geschreven dat Hamilton bewust stil ging staan om kilometers te besparen. Dat vind ik een raar verhaal, want hoezo rij je dan niet gewoon eerder al de pits in, maar ga je op het rechte stuk stilstaan en laat je je terugrollen. Dat geloof ik niet."

Bewust of onbewust?

Bolscher vervolgt: "Ik vind het een beetje tekend voor Ferrari de afgelopen jaren. Stel dat het bewust was, dan is het ook heel onhandig. Je weet dat er veel publiek en media is. Je weet dat die beelden op internet verschijnen en mensen er dingen van gaan denken, ook als het wel bewust was. Dus als het niet bewust was, vind ik het heel knullig. En als het wel bewust was, vind ik het heel dom dat ze het zo gedaan hebben. Kissing sluit af met een knipoog: "Ja, als het gepland was, had daar dan in ieder geval iemand met een finishvlag neergezet."

