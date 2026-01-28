Ferrari zorgt voor vraagtekens met shakedown: "Een heel raar verhaal"
Ferrari zorgt voor vraagtekens met shakedown: "Een heel raar verhaal"
De gloednieuwe auto van Ferrari viel stil tijdens een korte shakedown, direct na de lancering van de wagen. Was het een bewuste actie van de Italiaanse grootmacht, of een pijnlijke misser? In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastian Kissing en F1-verslaggever Jan Bolscher de situatie.
Ferrari lanceerde afgelopen week de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc dit seizoen de strijd aangaan. Hamilton kreeg vervolgens de eer om het eerste rondje van de nieuwe wagen te doen op Fiorano. Maar aan die eer leek al gauw een einde te komen. De Brit kwam het rechte stuk op om het eerste rondje te voltooien, maar kwam net na de brug tot stilstand. Dat was vlakbij de ingang van de korte pitstraat. De Ferrari-monteurs renden naar de auto om deze veilig te stellen en terug te brengen naar de garage. Op Sky Italia werd vervolgens uitgelegd dat Hamilton expres stil ging staan om het aantal kilometers dat verreden mag worden, te maximaliseren. Je mag maar 15 kilometer afleggen tijdens een shakedown. Omdat het circuit van Fiorano 2976 meter is, kun je maximaal vijf rondjes doen.
Bekijk de beelden hier.
Hamilton viel stil tijdens shakedown Ferrari
Kissing snijdt het onderwerp aan in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam: "Ferrari heeft een shakedown gedaan, zij mochten vijftiten kilometer verrijden. Maar dat ging niet helemaal lekker, want die Ferrari viel stil." Bolscher haakt in: "Ja, dat is een paar jaar terug ook als eens gebeurd. Toen deden ze ook een shakedown na de lancering, en toen viel die ook stil. Ik vind het een beetje des Ferrari, al werd er in de Italiaanse media geschreven dat Hamilton bewust stil ging staan om kilometers te besparen. Dat vind ik een raar verhaal, want hoezo rij je dan niet gewoon eerder al de pits in, maar ga je op het rechte stuk stilstaan en laat je je terugrollen. Dat geloof ik niet."
Bewust of onbewust?
Bolscher vervolgt: "Ik vind het een beetje tekend voor Ferrari de afgelopen jaren. Stel dat het bewust was, dan is het ook heel onhandig. Je weet dat er veel publiek en media is. Je weet dat die beelden op internet verschijnen en mensen er dingen van gaan denken, ook als het wel bewust was. Dus als het niet bewust was, vind ik het heel knullig. En als het wel bewust was, vind ik het heel dom dat ze het zo gedaan hebben. Kissing sluit af met een knipoog: "Ja, als het gepland was, had daar dan in ieder geval iemand met een finishvlag neergezet."
Gerelateerd
Net binnen
Ferrari zorgt voor vraagtekens met shakedown: "Een heel raar verhaal"
- 4 minuten geleden
'Kopzorgen rond nieuwe brandstof: F1-teams rijden met tussenoplossing in Barcelona'
- 34 minuten geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Antonelli naar snelste tijd na rode vlag voor Lindblad
- 1 uur geleden
- 5
Ford over Mekies als nieuwe Red Bull Racing CEO: "Technische expertise komt van pas"
- 1 uur geleden
Geruchten uit de paddock: Ferrari boezemt angst in, lijkt kanshebber op wereldkampioenschap
- 1 uur geleden
Schumacher verdedigt Mercedes: 'Ferrari moet zijn mond houden'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari