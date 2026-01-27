George Russell heeft zijn eerste kilometers gereden met de nieuwe Mercedes W17 tijdens de besloten shakedown in Barcelona en deelt zijn eerste indrukken. De Brit, die in 2026 het team zal aanvoeren onder de nieuwe reglementen, kijkt positief terug op de eerste testdag, ondanks de grote veranderingen die de Formule 1 te wachten staan.

"Het is geweldig om weer op de baan te zijn en een F1-auto te besturen! De auto's zagen er echt gaaf uit op het circuit en dat is positief voor onze sport", zo begint Russell. De nieuwe bolides voelen volgens de Brit "behoorlijk anders" voor de coureurs, maar zijn "vrij intuïtief" zodra men eraan gewend is. "Het is plezierig om achter het stuur te zitten en ik denk dat er veel is waar fans naar uit kunnen kijken met deze nieuwe reglementen", blikt hij vooruit op de ingrijpende wijzigingen in motor- en aerodynamica.

Red Bull

Hoewel Russell tevreden is met de prestaties van Mercedes, heeft hij ook de concurrentie nauwlettend in de gaten gehouden. "We zijn tevreden met onze dag, maar ik ben ook onder de indruk van verschillende andere teams", merkt hij op. Met name Red Bull Racing viel hem op. "De Red Bull-krachtbron heeft veel ronden afgelegd, wat, gezien het feit dat het hun eerste zelfgebouwde motor is, betekent dat ze duidelijk goed werk hebben geleverd." Op de eerste testdag in Barcelona zette Isack Hadjar de snelste tijd neer voor Red Bull met de nieuwe DM01-krachtbron, die veelvuldig op de testbanken in Milton Keynes is getest.

Ook Haas wekt indruk

Ook Haas wist Russell te imponeren. "Haas heeft ook een vergelijkbare hoeveelheid kilometers afgelegd als wij, dus de Ferrari-krachtbron heeft ook veel kilometers gemaakt." Esteban Ocon legde voor Haas maar liefst 154 ronden af, het hoogste aantal van alle aanwezige teams op de eerste dag, wat de betrouwbaarheid van de nieuwe Ferrari-motor onderstreept. Russell maakt een directe vergelijking met een eerdere grote reglementswijziging. "Het is niet helemaal zoals het in 2014 was!" De Brit benadrukt echter dat de sport sindsdien enorm is veranderd . "De sport is sindsdien zo geëvolueerd en het niveau, in elk aspect, is nu zo hoog."