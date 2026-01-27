close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Valtteri Bottas

Bottas deelt eerste indrukken van Cadillac: "Zij zijn erg gemotiveerd"

Bottas deelt eerste indrukken van Cadillac: "Zij zijn erg gemotiveerd"

Brian Van Hinthum
Valtteri Bottas

Valtteri Bottas is vol lof over zijn terugkeer in de Formule 1 met het nieuwe team van Cadillac. De Fin, die in 2026 zijn debuut zal maken voor het Amerikaanse team, heeft zijn eerste meters in de nieuwe bolide er al op zitten en is enthousiast over de mentaliteit die hij aantreft. "Het is geweldig om terug te zijn", zo zegt Bottas onder meer over zijn terugkeer in de koningsklasse.

Cadillac zal in 2026 als het elfde team op de grid in de Formule 1 verschijnen met Bottas en Sergio Pérez als ervaren rijdersduo. Samen brengen de twee coureurs meer dan 500 Grand Prix-starts aan ervaring mee. Voor het debuutseizoen zal Cadillac gebruikmaken van Ferrari-motoren en versnellingsbakken, maar het team heeft ambitieuze plannen om vanaf 2029 een eigen krachtbron te ontwikkelen in samenwerking met General Motors.

Motivatie

Bottas is na zijn eerste kilometers in zijn nieuwe wagen op maandag lovend over de sfeer binnen zijn nieuwe werkgever: "Ik ben onder de indruk van de mensen en de mentaliteit van het team. Ze zijn erg gemotiveerd en hebben een sterke drang om te verbeteren. Het is een zeer open omgeving, en ik heb het gevoel dat ik veel kan bijdragen", zo verklaart de Fin. "Ze hebben veel ervaring in de autosport en zijn hongerig naar succes. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit project en hen te helpen hun doelen te bereiken."

Eerste testkilometers

Bottas heeft op 26 januari 2026 zijn eerste kilometers in de nieuwe 2026-auto kunnen maken tijdens een shakedown in Barcelona, waar de auto vooral getest werd om te 'debuggen'. De Fin liet al weten dat de auto en de nieuwe technische reglementen, die lichtere en compactere bolides voorschrijven, een grote uitdaging gaan vormen. Het team van Bottas, onder leiding van teambaas Graeme Lowdon, heeft een Europese basis vlakbij Silverstone en een hoofdkwartier in Fishers, Indiana. De 2026-auto is inmiddels dus de baan op geweest.

Gerelateerd

Valtteri Bottas Cadillac
Hadjar geeft reactie na eerste dag bij Red Bull:
Test Barcelona

Hadjar geeft reactie na eerste dag bij Red Bull: "Verrassend genoeg veel gereden"

  • 2 uur geleden
Patrese over afwezigheid teams in Barcelona:
Barcelona

Patrese over afwezigheid teams in Barcelona: "Dat is een groot probleem"

  • Gisteren 20:30
  • 3

Net binnen

Waarom de testdagen in Barcelona zo besloten zijn en wat er aan de hand is
Testdagen Barcelona

Waarom de testdagen in Barcelona zo besloten zijn en wat er aan de hand is

  • Zojuist
Russell over openingsdag in Barcelona:
George Russell

Russell over openingsdag in Barcelona: "Red Bull heeft goed werk geleverd"

  • 51 minuten geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: dag twee is van start in Spanje
Liveblog Barcelona-shakedown

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: dag twee is van start in Spanje

  • 1 uur geleden
  • 3
 Olav Mol trapt in geintje Opmeer en krijgt flink commentaar:
Foutje!

Olav Mol trapt in geintje Opmeer en krijgt flink commentaar: "Sarcasme ken je niet?"

  • 1 uur geleden
  • 4
 Hadjar geeft reactie na eerste dag bij Red Bull:
Test Barcelona

Hadjar geeft reactie na eerste dag bij Red Bull: "Verrassend genoeg veel gereden"

  • 2 uur geleden
Regels en tijdschema: zo werkt de F1-wintertest in Barcelona achter gesloten deuren
Testdagen voor 2026

Regels en tijdschema: zo werkt de F1-wintertest in Barcelona achter gesloten deuren

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
75.000+ views

'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'

  • 7 januari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x