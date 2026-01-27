Valtteri Bottas is vol lof over zijn terugkeer in de Formule 1 met het nieuwe team van Cadillac. De Fin, die in 2026 zijn debuut zal maken voor het Amerikaanse team, heeft zijn eerste meters in de nieuwe bolide er al op zitten en is enthousiast over de mentaliteit die hij aantreft. "Het is geweldig om terug te zijn", zo zegt Bottas onder meer over zijn terugkeer in de koningsklasse.

Cadillac zal in 2026 als het elfde team op de grid in de Formule 1 verschijnen met Bottas en Sergio Pérez als ervaren rijdersduo. Samen brengen de twee coureurs meer dan 500 Grand Prix-starts aan ervaring mee. Voor het debuutseizoen zal Cadillac gebruikmaken van Ferrari-motoren en versnellingsbakken, maar het team heeft ambitieuze plannen om vanaf 2029 een eigen krachtbron te ontwikkelen in samenwerking met General Motors.

Motivatie

Bottas is na zijn eerste kilometers in zijn nieuwe wagen op maandag lovend over de sfeer binnen zijn nieuwe werkgever: "Ik ben onder de indruk van de mensen en de mentaliteit van het team. Ze zijn erg gemotiveerd en hebben een sterke drang om te verbeteren. Het is een zeer open omgeving, en ik heb het gevoel dat ik veel kan bijdragen", zo verklaart de Fin. "Ze hebben veel ervaring in de autosport en zijn hongerig naar succes. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit project en hen te helpen hun doelen te bereiken."

Eerste testkilometers

Bottas heeft op 26 januari 2026 zijn eerste kilometers in de nieuwe 2026-auto kunnen maken tijdens een shakedown in Barcelona, waar de auto vooral getest werd om te 'debuggen'. De Fin liet al weten dat de auto en de nieuwe technische reglementen, die lichtere en compactere bolides voorschrijven, een grote uitdaging gaan vormen. Het team van Bottas, onder leiding van teambaas Graeme Lowdon, heeft een Europese basis vlakbij Silverstone en een hoofdkwartier in Fishers, Indiana. De 2026-auto is inmiddels dus de baan op geweest.

