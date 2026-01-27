Bottas deelt eerste indrukken van Cadillac: "Zij zijn erg gemotiveerd"
Bottas deelt eerste indrukken van Cadillac: "Zij zijn erg gemotiveerd"
Valtteri Bottas is vol lof over zijn terugkeer in de Formule 1 met het nieuwe team van Cadillac. De Fin, die in 2026 zijn debuut zal maken voor het Amerikaanse team, heeft zijn eerste meters in de nieuwe bolide er al op zitten en is enthousiast over de mentaliteit die hij aantreft. "Het is geweldig om terug te zijn", zo zegt Bottas onder meer over zijn terugkeer in de koningsklasse.
Cadillac zal in 2026 als het elfde team op de grid in de Formule 1 verschijnen met Bottas en Sergio Pérez als ervaren rijdersduo. Samen brengen de twee coureurs meer dan 500 Grand Prix-starts aan ervaring mee. Voor het debuutseizoen zal Cadillac gebruikmaken van Ferrari-motoren en versnellingsbakken, maar het team heeft ambitieuze plannen om vanaf 2029 een eigen krachtbron te ontwikkelen in samenwerking met General Motors.
Motivatie
Bottas is na zijn eerste kilometers in zijn nieuwe wagen op maandag lovend over de sfeer binnen zijn nieuwe werkgever: "Ik ben onder de indruk van de mensen en de mentaliteit van het team. Ze zijn erg gemotiveerd en hebben een sterke drang om te verbeteren. Het is een zeer open omgeving, en ik heb het gevoel dat ik veel kan bijdragen", zo verklaart de Fin. "Ze hebben veel ervaring in de autosport en zijn hongerig naar succes. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit project en hen te helpen hun doelen te bereiken."
Eerste testkilometers
Bottas heeft op 26 januari 2026 zijn eerste kilometers in de nieuwe 2026-auto kunnen maken tijdens een shakedown in Barcelona, waar de auto vooral getest werd om te 'debuggen'. De Fin liet al weten dat de auto en de nieuwe technische reglementen, die lichtere en compactere bolides voorschrijven, een grote uitdaging gaan vormen. Het team van Bottas, onder leiding van teambaas Graeme Lowdon, heeft een Europese basis vlakbij Silverstone en een hoofdkwartier in Fishers, Indiana. De 2026-auto is inmiddels dus de baan op geweest.
Gerelateerd
Net binnen
Waarom de testdagen in Barcelona zo besloten zijn en wat er aan de hand is
- Zojuist
Russell over openingsdag in Barcelona: "Red Bull heeft goed werk geleverd"
- 51 minuten geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: dag twee is van start in Spanje
- 1 uur geleden
- 3
Olav Mol trapt in geintje Opmeer en krijgt flink commentaar: "Sarcasme ken je niet?"
- 1 uur geleden
- 4
Hadjar geeft reactie na eerste dag bij Red Bull: "Verrassend genoeg veel gereden"
- 2 uur geleden
Regels en tijdschema: zo werkt de F1-wintertest in Barcelona achter gesloten deuren
- 3 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
- 7 januari