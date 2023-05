Lars Leeftink

Woensdag 10 mei 2023

Juan Pablo Montoya is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen in 2023. De Nederlander staat bovenaan in het wereldkampioenschap en eindigde alle races op het podium. De vraag is: wie gaat de Nederlander stoppen? Sergio Pérez is de grootste kanshebber, maar Montoya zag dat de Mexicaan in Miami een kans liet liggen.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Montoya, voormalig F1-coureur, dat hij onder de indruk was van de eerste lange stint die Verstappen de zege zou opleveren in Miami. "Aan de andere kant denk ik dat Checo in de eerste stint te voorzichtig is geweest. Volgens mij had hij niet verwacht dat Max een bedreiging zou vormen en toen hij daar eenmaal achter kwam, was het al te laat." De Mexicaan zou uiteindelijk tweede worden, achter Verstappen.

Pérez laat kans schieten

Montoya is van mening dat Pérez een kans heeft laten liggen om punten te pakken ten opzichte van Verstappen, een kans die de Mexicaan niet vaak gaat krijgen. "Deze zondag is in mijn optiek echt een gemiste kans voor Pérez geweest. Jouw teamgenoot start zover naar achteren, dan moet je in het begin gewoon harder pushen." Een start op de harde in plaats van de medium band had de Mexicaan kunnen helpen, aangezien het de juiste strategie bleek te zijn. Toch snapt de Colombiaan wel dat Pérez dit niet deed. "In dat geval speel je Fernando weer in de kaart in bocht 1. Je moet hem daar ook opvangen, dus in zo'n situatie moet je kiezen voor het één of het ander. Je kunt niet allebei hebben." Montoya zag ook vastberadenheid bij teamgenoot Verstappen, die volgens Montoya met een bepaalde instelling in zijn auto ging zitten in Miami. "Checo heeft het heel goed gedaan tijdens de vorige race in Bakoe en volgens mij wilde Max hier in Miami even laten zien: hey, onthoud wel wie ik ben hè."

Lastige situatie

Waarom is de race in Miami volgens Montoya dan alsnog een gemiste kans voor Pérez? "Het is in ieder geval een hele moeilijke situatie voor Checo. Ik zei het eerder dit weekend ook al tegen iemand: de enige manier voor Checo om ook maar iets te kunnen beginnen tegen Max is dat hij zelf ieder raceweekend in ieder geval op de top van zijn eigen kunnen presteert. In dat opzicht is Miami echt een gemiste kans geweest."