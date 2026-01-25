Carrie Schreiner heeft een druk programma voor de boeg in het seizoen 2026. De F1 Academy-racewinnaar zal niet alleen zelf een boel wedstrijden doen, maar ze gaat ook aan de slag bij het nieuwe Formule 1-team van Audi.

Schreiner maakte iets meer dan tien jaar geleden haar autosportdebuut in de ADAC Formule 4, maar ze maakte al gauw de overstap naar de raceauto's met een dak. Ze werd kampioen in de Gran Turismo Touring Car Cup, een Duitse GT3-klasse, en in de Lamborghini Super Trofeo. In 2023 kwam de Saarlander in de F1 Academy terecht, de F4-klasse voor vrouwelijke coureurs. Ze won op Circuit Zandvoort en kreeg steun van Sauber, wat nu Audi is geworden.

Druk raceprogramma naast Audi F1-rol

Ze blijft bij Audi in 2026. In de Formule 1 zal Schreiner de officiële rol van F1 Academy-mentor op zich nemen. Welke vrouwelijke coureur er voor Audi gaat rijden in de F1 Academy is nog niet bekend.

Naast haar taken in de Formule 1 heeft Schreiner nog een druk raceprogramma. Na een seizoen in de ADAC GT Masters neemt ze de stap richting de GT World Challenge Europe powered by AWS. Daar zal ze de Endurance Cup - waaronder de CrowdStrike 24 Hours of Spa - en de Sprint Cup doen. Schreiner zal dit seizoen onder andere Verstappen Racing tegenkomen. Zelf gaat ze achter het stuur kruipen van een Audi R8 LMS Evo II van Tresor Attempto Racing.

Schreiner is een expert op de Nordschleife en in 2026 gaat ze ook daar racen in de Nürburgring Langstrecken-Serie en de 24 uur van de Nürburgring. Opnieuw komt ze uit voor Girls Only by WS Racing, en de BMW M4 GT4 is ingeruild voor de snellere Porsche 911 GT3 Cup. Ze voegt ook nog twee raceweekenden in de GT Winter Series op Portimão en Aragón aan haar agenda toe.

