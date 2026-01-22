McLaren-CEO Zak Brown heeft opnieuw een subtiele steek uitgedeeld naar Christian Horner. De inmiddels ex-teambaas van Red Bull Racing wordt door de Amerikaan nog altijd niet gemist in de Formule 1-paddock. Dat laat hij onder andere weten in gesprek met The Race.

Horner werd in juli 2025 plotseling aan de kant gezet door Red Bull Racing, na jaren van dominantie. De tegenvallende resultaten en het schandaal dat boven zijn hoofd hing, zouden de redenen zijn geweest voor de breuk. Met de komst van Laurent Mekies en de heropleving van Max Verstappen, die weer Grands Prix begon te winnen, leek de rust inmiddels teruggekeerd bij het Oostenrijkse team. Uiteindelijk was het Lando Norris die beslag legde op de wereldtitel, wat de positie van McLaren in het kampioenschap ten goede kwam.

Horner en de politieke arena

Horner en Brown waren in het verleden echter ook geen onbekenden van elkaar in de politieke arena van de Formule 1. Zo liet de Netflix-serie Drive to Survive zien hoe de twee het regelmatig met elkaar aan de stok hadden, net als Horner met Mercedes-teambaas Toto Wolff. De twee bleken echter ook goed met elkaar door één deur te kunnen. Zo werden ze afgelopen jaar samen gespot in een restaurant met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, al is niet bekend wat er precies besproken is.

Mekies en een gezondere sport

Brown erkent echter dat de sport met de komst van Laurent Mekies bij Red Bull een "gezondere" politieke sfeer heeft gekregen. Volgens de Amerikaan werden er voorheen door Horner "lijnen overschreden", maar is er nu weer een basis van vertrouwen en collegialiteit. Desondanks blijft Brown kritisch op het eigendomsmodel van Red Bull, dat twee teams bezit, en pusht hij de FIA om hier iets aan te doen. Als Brown de vraagt krijgt of hij Horner mist, klinkt het: "Wie?"

Terugkeer van Horner?

Ondanks de recente steken, lijkt Brown Horner echter ook een warm hart toe te dragen. Er gaan geruchten dat Horner zich in wil gaan kopen bij het Alpine F1-team. Naar verluidt voert hij vergevorderde gesprekken om een aanzienlijk belang in de renstal te verwerven en mogelijk zelfs een meerderheidsbelang. Daarmee zou hij in de positie komen van mede-eigenaar en teambaas, net als Toto Wolff bij Mercedes. Er zijn echter juridische en contractuele obstakels die een snelle terugkeer in de weg staan. Zo moet Horner nog tot april 2026 een 'gardening leave' ondergaan.