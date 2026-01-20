'Alleen Leclerc kan Verstappen verslaan in een competitieve auto'

Voormalig performance engineer bij Ferrari, Jock Clear, is ervan overtuigd dat Charles Leclerc het potentieel heeft om wereldkampioen te worden. Volgens Clear is de Monegask op dit moment de enige coureur die Max Verstappen echt het vuur aan de schenen kan leggen, mits hij over een competitieve auto beschikt. Dit ondanks de sterke prestaties van de McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, die ook op hoog niveau presteren.

Clear, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van Ferrari's Formule 1-programma, vertelt dat het pure snelheid en racecraft van Leclerc zijn die hem onderscheiden: "Als je naar hem kijkt dit jaar, en nogmaals, met alle respect voor de jongens van McLaren, maar Charles is op dit moment de enige coureur die het Max Verstappen echt moeilijk kan maken", klinkt het. "Dat is misschien een beetje oneerlijk tegenover Lando Norris en Oscar Piastri, die ook op dat niveau strijden. Maar als je het mij zou vragen: je hebt twee auto’s, Max zit in de ene, wie zou ik in de andere willen hebben om hem te proberen te verslaan? Op dit moment zou ik voor Charles kiezen."

Hoop voor 2026

De verwachtingen zijn hooggespannen voor het seizoen van 2026, zowel bij Ferrari als bij Leclerc zelf. De Scuderia heeft zwaar ingezet op de nieuwe technische reglementen, met een revolutionaire motor en een focus op gewichtsbesparing voor de SF-26. Leclerc, die in 2025 een seizoen met slechts één overwinning kende, ziet 2026 als een cruciaal jaar voor zijn toekomst bij het team. Er wordt zelfs gespeculeerd over een ontsnappingsclausule in zijn contract, die hij eind 2026 zou kunnen activeren, als de prestaties van Ferrari tegenvallen.

Nieuwe reglementen

Ondanks de onzekerheden rondom de nieuwe reglementen, die de onderlinge verschillen tussen de teams zouden moeten verkleinen, is Verstappen nog altijd de maatstaf in de sport. Clear erkent het ongelooflijke niveau waarop de Nederlander acteert, vooral na zijn sterke eindfase van het afgelopen seizoen. De nieuwe regels, met minder grip en meer focus op het managen van de coureur, zouden echter perfect aan kunnen sluiten bij de aanpasbare en agressieve rijstijl van Leclerc, wat hem een potentieel voordeel ten opzichte van teammaat Lewis Hamilton zou kunnen geven.

Ferrari-presentatie en wintertests

De officiële presentatie van de nieuwe Ferrari SF-26 staat op 23 januari 2026 op het programma, waarna de eerste wintertests van 20 tot en met 24 februari in Bahrein worden verreden. Het seizoen zelf gaat in maart van start met de Grand Prix van Bahrein.

