Jock Clear verwacht dat het in dienst treden van Adrian Newey bij Aston Martin voor Max Verstappen niet doorslaggevend zal zijn om de overstap naar de Britse formatie te maken, maar uitsluiten doet de voormalig performance engineer van Ferrari het ook niet.

Max Verstappen werd afgelopen seizoen voor het eerst sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in 2016 serieus in verband gebracht met een vertrek bij het team. De Nederlander voerde gesprekken met Mercedes-teambaas Toto Wolff, gezien de interne onrust en de teleurstellende performance van de Oostenrijkse grootmacht. Uiteindelijk besloot Verstappen in ieder geval nog één jaar bij Red Bull Racing te blijven, vermoedelijk om goed in te kunnen schatten hoe de renstallen dit jaar - waarin een nieuw tijdperk in de sport aanbreekt - voor de dag komen.

Honda en Newey bij Aston Martin

Naast Mercedes wordt Verstappen ook regelmatig aan Aston Martin gelinkt. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft zijn interesse in de Limburger meermaals uitgesproken. Daarnaast werkt Aston Martin samen met Honda als motorleverancier en is Adrian Newey bij de Britse formatie in dienst getreden. Twee grote namen uit de Formule 1, waar Verstappen grootse successen mee in de sport heeft behaald.

Eén persoon laat een team niet winnen

"Aston Martin ontbreekt het niet aan ambitie, nee, maar ik denk niet dat het zo vanzelfsprekend is dat Max Verstappen naar hen toe komt omdat Adrian Newey de auto ontwerpt", vertelt Jock Clear bij CasinoHawks. "Er zijn vaak genoeg momenten geweest waarop ingenieurs vertrokken en ergens anders aan de slag gingen, en coureurs weer ergens anders heen gingen. Tegenwoordig is het juist een bewijs van hoeveel infrastructuur en ondersteunende structuur teams hebben, dat het niet één persoon is die een team laat winnen.

De tijd zal het leren

De voormalig performance engineer van Ferrari vervolgt: "De tijd zal het leren. Misschien draait het wel om één persoon, en misschien was Adrian, die naar Aston Martin ging, die ene persoon die het verschil maakte. Misschien moeten het er wel twee zijn, als Max is wat ze nodig hebben. Max die naar Aston Martin gaat, zou fascinerend kunnen zijn, maar het gaat nog niet gebeuren. Over een jaar kan de situatie er heel anders uitzien.

