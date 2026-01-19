Dr. Helmut Marko onthult dat hij de afgelopen periode een aantal aanbiedingen heeft gekregen om terug te keren in de Formule 1. De voormalig adviseur van Red Bull Racing zette in december juist een punt achter zijn Formule 1-carrière en benadrukt bij ORF dat hij niet van plan is om zijn rentree in de koningsklasse te maken.

Marko heeft de Formule 1 vaarwelgezwaaid als boegbeeld van Red Bull Racing. De inmiddels overleden oprichter van het merk, Dietrich Mateschitz, stelde de voormalig adviseur aan voor het Formule 1-project, met Christian Horner als teambaas. Onder leiding van Marko stroomden diverse talenten door naar de Formule 1, waarbij Sebastian Vettel en Max Verstappen uiteindelijk wereldkampioen werden.

Marko sluit terugkeer naar F1 uit

In gesprek met het medium benadrukt Marko dat hij absoluut niet zit te wachten op een terugkeer naar de Formule 1. “Ja, het is absoluut uitgesloten dat ik terugkeer naar de Formule 1”, aldus de voormalig adviseur. Nu hij geen onderdeel meer uitmaakt van Red Bull, is er een last van zijn schouders gevallen, al houdt hij het team nog altijd in de gaten: “Ik ben er niet meer volledig bij betrokken, maar ik ben wel helemaal op de hoogte. Het fijne is dat ik geen druk meer voel. Ik lig niet meer wakker met gedachten als: ‘Wat als de motor het begeeft of er iets anders gebeurt?’ En ga zo maar door.”

Hoewel Marko dus niet openstaat voor een terugkeer, onthult hij wel dat er aanbiedingen zijn geweest. “Ik heb af en toe zeer vage, maar ook interessante verzoeken en gesprekken gehad. Maar ik ben succesvol geweest in de Formule 1 met Red Bull, en dat moet zo blijven. Daar komt niets voor in de plaats”, aldus Marko.

