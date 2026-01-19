close global

Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Cadillac, Shakedown, CREDITS Cadillac

Cadillac voert succesvolle shakedown uit op Silverstone

Remy Ramjiawan
Het team van Cadillac heeft afgelopen vrijdag geschiedenis geschreven. Als debuterend Formule 1-team ging voor het eerst een Cadillac Formule 1-wagen de baan op, tijdens een shakedown op Silverstone.

Het Amerikaanse team heeft de afgelopen jaren achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding, met als resultaat de wagen die vrijdag in Silverstone zijn eerste meters maakte. Afgelopen jaar simuleerde het team meerdere raceweekenden om zo optimaal voorbereid te zijn op het debuutseizoen. Daarnaast wist Cadillac twee ervaren coureurs vast te leggen.

Shakedown Cadillac

Valtteri Bottas en Sergio Pérez vormen dit jaar het rijdersduo, waarbij ‘Checo’ de shakedown voor zijn rekening nam. De Mexicaan liet tegenover PlanetF1 weten trots te zijn op het team, aangezien de eerste ronden vlekkeloos verliepen. Pérez sprak van een bijzonder moment in de autosportgeschiedenis en gaf aan dat het naar meer smaakt.

Ook teambaas Graeme Lowdon is trots op de geboekte progressie, maar benadrukt dat dit pas het begin is en dat het team nog hard moet werken richting de openingsrace in Melbourne.

