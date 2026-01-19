Cadillac voert succesvolle shakedown uit op Silverstone
Cadillac voert succesvolle shakedown uit op Silverstone
Het team van Cadillac heeft afgelopen vrijdag geschiedenis geschreven. Als debuterend Formule 1-team ging voor het eerst een Cadillac Formule 1-wagen de baan op, tijdens een shakedown op Silverstone.
Het Amerikaanse team heeft de afgelopen jaren achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding, met als resultaat de wagen die vrijdag in Silverstone zijn eerste meters maakte. Afgelopen jaar simuleerde het team meerdere raceweekenden om zo optimaal voorbereid te zijn op het debuutseizoen. Daarnaast wist Cadillac twee ervaren coureurs vast te leggen.
Shakedown Cadillac
Valtteri Bottas en Sergio Pérez vormen dit jaar het rijdersduo, waarbij ‘Checo’ de shakedown voor zijn rekening nam. De Mexicaan liet tegenover PlanetF1 weten trots te zijn op het team, aangezien de eerste ronden vlekkeloos verliepen. Pérez sprak van een bijzonder moment in de autosportgeschiedenis en gaf aan dat het naar meer smaakt.
Ook teambaas Graeme Lowdon is trots op de geboekte progressie, maar benadrukt dat dit pas het begin is en dat het team nog hard moet werken richting de openingsrace in Melbourne.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 31 minuten geleden
- 1
Dit is het tijdschema van de Formule 1-testdagen van 2026
- 1 uur geleden
Startnummer één verschijnt op RB22 van Verstappen in promotiefilmpje Red Bull
- 1 uur geleden
Wolff vraagt om uitstel voor Verstappen, Ferrari grijpt in bij Hamilton | GPFans News
- 2 uur geleden
Cadillac voert succesvolle shakedown uit op Silverstone
- 3 uur geleden
Mercedes wil start NLS-seizoen uitstellen voor Verstappen
- Vandaag 08:54
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 31 december