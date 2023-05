Vincent Bruins

Dinsdag 9 mei 2023 18:13 - Laatste update: 19:50

Laurent Rossi, de CEO van Alpine, is op zijn zachtst gezegd niet echt tevreden met de prestaties van de Franse renstal. Hij maakt duidelijk het team hoger in de tussenstand hoort te staan, als je kijkt naar hoeveel middelen en geld Alpine in de Formule 1 steekt.

Alpine maakte in feite haar intrede in de koningsklasse na een naamsverandering van Renault voor het seizoen van 2021. Esteban Ocon won dat jaar de Grand Prix van Hongarije en Fernando Alonso pakte een podium in Qatar. Ze eindigden als vijfde in het constructeurskampioenschap met 155 punten en verbeterde met een vierde positie en 18 punten meer in 2022. Na vijf van de 23 Grands Prix dit seizoen is Alpine echter zesde en als het zo door blijft presteren, zal het überhaupt niet in de buurt komen van de 100 punten.

Gebrekkige prestaties en uitvoering

"Het is teleurstellend, het is gewoon echt slecht. We zijn het jaar met gebrekkige prestaties en uitvoering begonnen," vertelde Rossi tegenover Canal+, geciteerd door de Franse tak van motorsport.com. Pierre Gasly werd negende in de seizoensopener in Bahrein, terwijl Ocon uitviel na maar liefst drie straffen. "Het is overduidelijk dat onze positie in het klassement niet klopt met hoeveel we uitgeven, en we zijn best ver, of eigenlijk wel heel ver, verwijderd van ons einddoel dit jaar. Ik constateer niet alleen een duidelijk gebrek aan prestaties en nauwkeurigheid bij de uitvoering, maar mogelijk ook een mentaliteit die niet voldoet aan de normen van dit team die we in het verleden wel hadden."

Amateuristisch overkomen

"Ik vond de eerste Grand Prix niet bepaald leuk, omdat we - en het spijt me dat ik het zeg - erg amateuristisch overkwamen, wat tot een resultaat heeft geleid dat niet goed was. Het was middelmatig of zelfs slecht," vervolgde Rossi. "En zoals het ging in Bakoe leek helaas op Bahrein." In de vrije training vloog de bolide van Gasly in brand en in de Grand Prix van Azerbeidzjan eindigden ze als veertiende en vijftiende. "Je mag fouten maken en het principe is dat je daarvan leert, maar als je dezelfde fouten nog een keer maakt, betekent het dat je er niet van hebt geleerd en dat je niet je verantwoordelijkheid neemt. Dat is onacceptabel." De CEO heeft laten weten dat er consequenties kunnen zijn voor deze fouten en dat teambaas Otmar Szafnauer daarvoor verantwoordelijk is.