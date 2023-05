Gasly bijna zonder brandstof: "En dat met Mercedes en Ferrari achter je"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 15:45

Het scheelde niet veel of Pierre Gasly had de finish van de Grand Prix van Miami niet gehaald. De Fransman moest in de slotfase behoorlijk van het gas af, omdat hij niet voldoende brandstof aan boord had.

De Alpine-coureur kwalificeerde zich als vijfde in Miami en wist bij de start zelfs een plekje te winnen. Die vierde plaats wist hij niet vast te houden, want Max Verstappen en George Russell waren simpelweg sneller. In de laatste vijf ronden viel hij nog verder terug en kwamen ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton langszij. Nu blijkt waarom: Gasly had niet voldoende benzine aan boord om de finish te halen, was hij met hetzelfde tempo doorgereden.

Artikel gaat verder onder video

“Mijn start was goed, ik won meteen een plekje en probeerde Carlos Sainz en Fernando Alonso bij te houden. Helaas waren zij simpelweg sneller vandaag”, blikte Gasly terug. Daarna bleek dat zijn Alpine iets te conservatief was volgetankt, wellicht met het idee dat Gasly tijdens een Safety Car-fase brandstof had kunnen sparen. “Vijftien ronden voor de finish moest ik veel brandstof sparen en dat is natuurlijk vervelend als je weet dat er een Ferrari en een Mercedes achter je zitten.

“Ik heb alles gegeven, maar op hetzelfde moment kon dat dus niet. We zagen Charles ronde na ronde inlopen en vier ronden voor het einde haalde hij me in. Natuurlijk is het jammer dat je dan achtste wordt, maar aan de andere kant is het positief dat we tot zo laat in de race met Ferrari en Mercedes konden vechten. Laten we het dus positief bekijken: een dubbele puntenfinish voor het team en hopelijk kunnen we het gat met de vier teams voor ons verder verkleinen.”