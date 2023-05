Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 09:45 - Laatste update: 10:17

De prestaties van Alpine vallen tot dusver tegen en dat zou op korte termijn zomaar consequenties kunnen hebben, zo waarschuwt CEO Laurent Rossi. Alpine staat op dit moment zesde, terwijl het team minimaal als vierde zou moeten eindigen.

Alpine eindigde vorig jaar als vierde in het constructeurskampioenschap en het doel voor dit seizoen was om dat minimaal te herhalen. Dat lijkt echter lastig te worden, omdat naast Red Bull, Ferrari en Mercedes nu ook Aston Martin zich aan de kop van het veld heeft gemeld. Daarnaast heeft ook McLaren op dit moment meer punten dan de Franse renstal. Rossi haalt aan dat daar verschillende verklaringen voor zijn, maar die moeten snel aangepakt worden.

In gesprek met F1.com laat Rossi weten dat hij weinig geduld heeft. “Het is te vroeg om de doelstelling te veranderen, ik wil mensen die ruimte niet geven. We gaan niet racen en het doel bijstellen, omdat het dan makkelijker te halen is. Het team is als vierde geëindigd en heeft alles wat het nodig heeft om weer vierde te worden. We beschikken zelfs over meer middelen dan andere teams. Het is een enorme mislukking als we daar niet in slagen.”

Verkeerde weg ingeslagen

Rossi houdt wel alvast een voorzichtige slag om de arm, mocht hij zien dat iedereen zich keihard inzet voor de toekomst van het team. “Als ze 500 procent geven en het gaat alsnog mis, maar de vooruitzichten zijn goed, dan zijn dat natuurlijk verzachtende omstandigheden. Zo niet, dan moeten we het heel zakelijk bekijken en volgen er consequenties. Dan wacht ik ook niet tot het einde van het seizoen. We hebben nu de verkeerde weg ingeslagen en moeten de mindset van het team nu zo snel mogelijk veranderen.”

De eindverantwoordelijke voor de gang van zaken bij Alpine mag duidelijk zijn, dat is teambaas Otmar Szafnauer. Rossi heeft zijn vizier dan ook scherp op zijn kopman. “We spelen geen verstoppertje. Hij is binnengehaald om het team aan te sturen en heeft als doelstelling meegekregen om vooruitgang te boeken. Vorig jaar was veelbelovend en we hebben nu zo goed als dezelfde mensen in het team, dus ik zie niet in waarom we dat niet vast kunnen houden.”

Meer middelen dan Aston Martin

Het zit Rossi ook dwars dat Alpine links- en rechtsom wordt ingehaald door het Aston Martin van Lawrence Stroll. Zeker als hij kijkt naar de kale getallen. “Het team in Enstone heeft nog nooit zoveel middelen gehad voor zo’n lange periode. Ze komen niets tekort. Voor zover ik weet werkt Aston Martin met minder engineers en hebben ze geen eigen windtunnel. Ze hebben wel de juiste mensen aangetrokken en dat toont creativiteit en efficiëntie.”

Szafnauer blijft kalm

De uitspraken van Rossi zorgde voor veel rumoer in de paddock, maar Szafnauer stelde simpelweg ze niet te hebben gelezen. Daarnaast verklaart hij dat het eigenlijk niet nodig is om dergelijke zorgen publiekelijk uit te spreken. “Als zoiets op papier staat, zorgt dat niet ineens voor extra druk”, reageerde hij tegenover Motorsport.com. “Iedereen hier wil presteren. We hebben allemaal genoeg ervaring en onze technici en engineers zijn van het hoogste niveau. We moeten met een oplossing komen.

“We hebben het niet goed genoeg in Bakoe. In Australië crashten onze coureurs en in de eerste race kregen we een stortvloed aan tijdstraffen, nadat Esteban verkeerd stond bij de start. We zijn het seizoen niet soepel begonnen en misschien reageert hij daarom zo, maar daarvoor zal ik zijn uitspraken eerst moeten lezen. We moeten een oplossing vinden voor de problemen die we tegenkomen en dat gaan we zeker doen.”